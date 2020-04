Nilüfer’de herkes evinde, onlar çalışıyor

Korona virüs önlemleri nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Bursa’da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Nilüfer Belediyesi çalışanları sokaklarda çalışmalarını sürdürerek yeni sezona hazırlanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Nilüfer’de, her gün yüz binlerce Bursalı’nın kullandığı, kentin ana arteri İzmir Yolu’nda trafik gürültüsü yerine kuş sesleri vardı. Bursa’nın hemen her noktasında olduğu gibi Nilüfer’in en önemli kavşak noktası Orhaneli Kavşağı’nda az sayıdaki aracın kontrollerini yapan trafik polisleri, pandemi ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları ve çalışması zorunlu meslek gruplarına ait personel bu iki günde de görevlerinin başındaydı.

Bu süreçte herkes evinde kalsın diye daha çok çalışanlar arasında, ilçedeki temizlik hizmetlerini artıran ve katı atık toplama görevlerini, tüm risklere rağmen aralıksız sürdüren temizlik işçileri de vardı. Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli kamu alanlarının ve çöp konteynerlerinin dezenfeksiyonu ile katı atıkların toplanması gibi hizmetleri, Nilüfer’in 64 mahallesinde bu iki günde de aralıksız sürdürdü.

Son yıllarda Nilüfer Belediyesi’nin de destekleriyle tarihi ve doğal güzellikleri sayesinde ön plana çıkan ve normalde bu mevsimde her haftasonu ziyaretçi akınına uğrayan Misi ve Gölyazı’da da sessizlik hakimdi. Havası, suyu, ışığı, insana dinginlik hissi veren atmosferi ile ziyaretçilerini bekleyen Gölyazı’nın tadını şimdilik sadece balıkçıl kuşlar ve göl kenarındaki masa ve sandalyeleri sahiplenen sokak hayvanları çıkartıyor.

Öte yandan, geleceğini turizmde arayan Gölyazı sakinlerinin karantina günlerinde bile evlerinin bahçelerinde sürdürdükleri yeni sezon hazırlıkları göze çarpıyor. Kimi balık havuzlarının bakımını, bahçe duvarlarının tadilatını gerçekleştirirken, Bursa’da balıkçılıktaki maharetleri ile tanınan Gölyazılı kimi balıkçılar da ağlarını onarıyor.

