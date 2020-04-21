Yeni doğan torununu jandarmanın telefonundan gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeni doğan torununu jandarmanın telefonundan gördü

DHA

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSA'da jandarma ekipleri, 65 yaş yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan ve yeni doğan torununu görmek isteyen anneanneyi, torunuyla telefon üzerinden yapılan görüntülü arama ile buluşturdu. Bursa´da jandarma ekipleri, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine yetişmeye devam ediyor. Ekipler, kendilerine gelen e-postayla yeni doğan torununu görmek isteyen anneannenin de yardımına koştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 65 yaş ve üstü insanların sokağa çıkma yasağı nedeniyle, yeni doğan torununu göremeyen anneanne, görüntülü konuşma ile torunuyla buluşturuldu....

Yeni doğan torununu jandarmanın telefonundan gördü

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSA'da jandarma ekipleri, 65 yaş yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan ve yeni doğan torununu görmek isteyen anneanneyi, torunuyla telefon üzerinden yapılan görüntülü arama ile buluşturdu.<br>Bursa´da jandarma ekipleri, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine yetişmeye devam ediyor. Ekipler, kendilerine gelen e-postayla yeni doğan torununu görmek isteyen anneannenin de yardımına koştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 65 yaş ve üstü insanların sokağa çıkma yasağı nedeniyle, yeni doğan torununu göremeyen anneanne, görüntülü konuşma ile torunuyla buluşturuldu.<br>Orhangazi İlçesi´ne bağlı kırsal Dutluca Mahallesi´nde yaşayan anneannenin yanına giden jandarma ekipleri, aile ile görüntülü konuşarak anneannenin torununu telefondan görmesini sağladı. Yaşlı kadın, torununu görünce çok mutlu olurken, jandarma ekiplerine de teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-04-21 10:50:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yakalanmamak için polis telsizi dinleyerek kumar oynayanlara suçüstü
YEREL HABERLER Yakalanmamak için polis telsizi dinleyerek kumar ...
(Görüntülü) Eşi ile testi pozitif çıkan Cemil Bayram: Kendimden çok eşimi düşündüm
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eşi ile testi pozitif çıkan Cemil Bayram: ...
Bursa'da polis telsizi ile önlem alan kumarhaneye 69 bin liralık baskın Bursa'da kaçak olarak kumar oynayan 22 kişiye toplamda 69 bin liralık ceza yazıldı
YEREL HABERLER Bursa'da polis telsizi ile önlem alan kumarhaneye 69 ...
(Görüntülü) Jandarma yeni doğan torununu görmek isteyen anneanneyi, torunuyla 'görüntülü' olarak buluşturdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Jandarma yeni doğan torununu görmek ...
Başkan Aktaş: “Başımıza icat çıkarın”
YEREL HABERLER Başkan Aktaş: “Başımıza icat çıkarın”
Bursa’da seyahat izinleri oluşturulan kurullardan alınacak
YEREL HABERLER Bursa’da seyahat izinleri oluşturulan kurullardan ...
Bursa Evden Yarışıyor’un büyük finali nefes kesti
YEREL HABERLER Bursa Evden Yarışıyor’un büyük finali nefes kesti
İTSO’dan üyelerine özel protokol
YEREL HABERLER İTSO’dan üyelerine özel protokol
Zabıta ekipleri Hanife Teyze'yi duygulandırdı "Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin"
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri Hanife Teyze'yi duygulandırdı "Rabbim ...
Karacabey’e sahil projesiyle ilgili Ankara’dan müjdeli haber
YEREL HABERLER Karacabey’e sahil projesiyle ilgili Ankara’dan ...
Kestel'de dezenfekte çalışmalarında 12’inci tur
YEREL HABERLER Kestel'de dezenfekte çalışmalarında 12’inci tur
Bursa’da biri 64 yaşında 3 hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu
YEREL HABERLER Bursa’da biri 64 yaşında 3 hasta korona virüsü ...
Limak Enerji’den içi ısıtan proje
YEREL HABERLER Limak Enerji’den içi ısıtan proje
Büyükşehir’den korona virüsüne ve haşerelere karşı ilaçlama
YEREL HABERLER Büyükşehir’den korona virüsüne ve haşerelere karşı ...
Nilüfer’de herkes evinde, onlar çalışıyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de herkes evinde, onlar çalışıyor
Bursa’nın uyumayan kütüphanesi gün sayıyor
YEREL HABERLER Bursa’nın uyumayan kütüphanesi gün sayıyor
Mudanya Belediyesi’nden ücretsiz dezenfektan
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi’nden ücretsiz dezenfektan
Bursa'da korona olmaktan korkan zanlı tahliyesini istedi Bursa'da tavuk alma eğlencesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı korona virüsünden korktuğu için tahliye istedi
YEREL HABERLER Bursa'da korona olmaktan korkan zanlı tahliyesini ...
Dündar: “Dayanışma ruhumuzu tüm dünya gördü”
YEREL HABERLER Dündar: “Dayanışma ruhumuzu tüm dünya gördü”
Gemlik’te maske dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Gemlik’te maske dağıtımı sürüyor
Başkan Aktaş’tan engellilere online moral
YEREL HABERLER Başkan Aktaş’tan engellilere online moral
Kestel'de sokak hayvanları için 1 ton mama dağıtıldı
YEREL HABERLER Kestel'de sokak hayvanları için 1 ton mama dağıtıldı
Can dostlara bir ayda 6,5 ton mama
YEREL HABERLER Can dostlara bir ayda 6,5 ton mama
Para sayarken parmağınızı yalamayın
YEREL HABERLER Para sayarken parmağınızı yalamayın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X