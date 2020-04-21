Yeni doğan torununu jandarmanın telefonundan gördü

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSA'da jandarma ekipleri, 65 yaş yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan ve yeni doğan torununu görmek isteyen anneanneyi, torunuyla telefon üzerinden yapılan görüntülü arama ile buluşturdu.<br>Bursa´da jandarma ekipleri, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine yetişmeye devam ediyor. Ekipler, kendilerine gelen e-postayla yeni doğan torununu görmek isteyen anneannenin de yardımına koştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 65 yaş ve üstü insanların sokağa çıkma yasağı nedeniyle, yeni doğan torununu göremeyen anneanne, görüntülü konuşma ile torunuyla buluşturuldu.<br>Orhangazi İlçesi´ne bağlı kırsal Dutluca Mahallesi´nde yaşayan anneannenin yanına giden jandarma ekipleri, aile ile görüntülü konuşarak anneannenin torununu telefondan görmesini sağladı. Yaşlı kadın, torununu görünce çok mutlu olurken, jandarma ekiplerine de teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-04-21 10:50:52<br>

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