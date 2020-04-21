Bursalılar pazarlara akın ettiler İnegöl ilçesinde pazar günü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamasının ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde pazar yerleri doldu taştı. Sabah erken saatte gelen vatandaşlar pazarda alışveriş yaparken, uzun bir aranın ardından ilk kez pazarın sabah saatlerinde bu kadar yoğun olduğu görüldü. Pazar alanı ve çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu.

23 Nisan tarihinde başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla vatandaşlar salı pazarına akın etti. Pazarda uzun yıllar sonra görülmemiş bir kalabalık yaşandı. Hem sokağa çıkma kısıtlaması hemde Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar alışveriş yapmak için semt pazarına geldiler.

Perşembe günü açılacak olan Merpa pazarı da kısıtlamanın başlayacağı güne denk gelmesi nedeniyle Çarşamba gününe alındı. Bir çok vatandaşın bundan habersiz olduğundan dolayı bu pazara geldiği öğrenildi. İnegöl Sebzeciler ve Meyveciler odası Başkanı Vehbi Durgut konuyla ilgili şunları söyledi: "4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar yoğun bir şekilde pazarlara geliyor. Özellikle İnegöl'den Alanyurt'daki pazara yoğun bir insanın geldiğini biliyoruz. Vatandaşların Perşembe günü açılan Merpa pazarının Çarşamba gününe alındığında haberleri olmadığından bu yoğunluk birazdan ondan kaynaklanıyor. Ancak Çarşamba günü İnegöl'de Merpa pazarı yine Huzur ve Kurşunlu mahallerindeki semt pazarları da açık olacak. Pazarın biraz yoğun olmasının sebebi ise Ramazan ayının gelmesine de bağlı. Çünkü kısıtlamanın başlayacağı bir gün sonra Ramazan da başlıyor"

Öte yandan Perşembe ve Cuma günleri genelgeye göre bakkal ve marketler de açık olacak. Ancak her hangi bir araç kullanılmadan herkes kendi bölgesine yakın yerde ihtiyaçlarını giderebilecek. Bakkal ve marketler Perşembe ve Cuma günleri 09:00 ile 14:00 saatleri arasında açık olacak.

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