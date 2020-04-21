Bursa’da balkon konseri

'Ablam ve ben'

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Bursa'da halk müziği sanatçısı olan Serhat Doğan ve Canan Karademir arkadaşlar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle komşularını eğlendirmek için balkonda konser verdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesinde ikamet eden müzisyen iki arkadaş sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinde kalan komşularına balkondan verdikleri konserle moral aşıladı. "Bursa’nın ufak tefek taşları" türküsünü seslendiren gençler komşularına keyifli anlar yaşattı. Evlerinin balkon ve pencerelerinden şarkılara eşlik eden, alkış ve ıslıklarla tempo tutan mahalleli, yaklaşık yarım saat süren konserle keyifli zaman geçirdi.

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