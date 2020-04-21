İnegöl'de pazar günleri değişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İnegöl'de pazar günleri değişti

İHA

Sokağa çıkma yasağının genişletilerek 4 güne çıkmasının ardından, Perşembe ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarlarının Çarşamba günü kurulacağı açıklandı.

İnegöl'de pazar günleri değişti

Sokağa çıkma yasağının genişletilerek 4 güne çıkmasının ardından, Perşembe ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarlarının Çarşamba günü kurulacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 İlde 2 haftadır Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta genişletilerek uygulanacağını açıkladı. Bu açıklama üzerine İnegöl Belediyesi de vatandaşların yaşamını kolaylaştırabilmek adına bir dizi karar aldı. Semt pazarlarının günleri değiştirildi. Perşembe Pazarı ve Cumartesi pazarı bu hafta kendi yerlerinde Çarşamba günü kurulacak.
Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bildiğiniz üzere sokağa çıkma yasağı bu hafta 4 gün olarak uygulanacak. Perşembe itibariyle günü başlayacak kısıtlama, Pazar gecesine kadar devam edecek. Bu nedenle bizler de şehrimizde 11 ayın sultanı Ramazanı Şerifin gelişini de dikkate alarak vatandaşlarımızın Pazar alışverişlerini yapabilmeleri adına semt pazarlarımızın günlerini revize ettik. Bu değişiklikle Perşembe günü Merpa Pazar yerinde kurulan Perşembe Pazarımız ile Cumartesi günü stadyum yanındaki alanda kurulan Cumartesi Pazarımız Çarşamba günü kurulacak. Her iki pazarımız da aynı gün kendi yerlerinde kurulacak. Bu sayede vatandaşlarımızın ramazan öncesi alışverişleri aksamayacak. İki pazarımızın da kurulmasıyla yoğunluğun da azalmasını öngörüyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evde kalmaları konusunda bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karacabey’de sokağa çıkma yasağı öncesi halk pazarları ile ilgili önemli adım
YEREL HABERLER Karacabey’de sokağa çıkma yasağı öncesi halk ...
Kız arkadaşı, 4 kişiyle 40 bin lirasını gasbetmeye çalıştı
YEREL HABERLER Kız arkadaşı, 4 kişiyle 40 bin lirasını gasbetmeye ...
Gemlik Belediyesi’nde dijital devrim
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nde dijital devrim
(Görüntülü) Arkadaşlarıyla birlikte sevgilisinin kafasına tabanca dayayıp, gasp etmeye çalıştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Arkadaşlarıyla birlikte sevgilisinin ...
Çarşı esnafına Osmangazi Belediyesi desteği
YEREL HABERLER Çarşı esnafına Osmangazi Belediyesi desteği
Mudanya Zabıtası'ndan doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Mudanya Zabıtası'ndan doğum günü sürprizi
Dört günlük sokak kısıtlaması ve ramazan öncesinde kasaplar önünde uzun kuyruklar oluştu Bursa'da vatandaşlar dört günlük sokak kısıtlamasının öncesinde kasaplara akın etti
YEREL HABERLER Dört günlük sokak kısıtlaması ve ramazan öncesinde ...
Nilüfer Belediyesi günde 20 bin maske üretiyor
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi günde 20 bin maske üretiyor
Çiftçi bollukta da tanzim satış noktası istiyor Çiftçiyi ihracat korkusu sardı Korona virüs sebebiyle ihracat yapamayan çiftçi ürünlerin elde kalmasından endişe ediyor
YEREL HABERLER Çiftçi bollukta da tanzim satış noktası ...
İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklandı
YEREL HABERLER İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklandı
Bursa’da balkon konseri
YEREL HABERLER Bursa’da balkon konseri
Gürsu dezenfekte çalışmalarıyla arındırılıyor
YEREL HABERLER Gürsu dezenfekte çalışmalarıyla arındırılıyor
(Görüntülü) Yakalanmamak için polis telsizi dinleyerek kumar oynayanlara suçüstü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yakalanmamak için polis telsizi ...
Eğitim Bir Sen rehber öğretmenleri için harekete geçti
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen rehber öğretmenleri için harekete ...
Bursalılar pazarlara akın ettiler İnegöl ilçesinde pazar günü değişti
YEREL HABERLER Bursalılar pazarlara akın ettiler İnegöl ilçesinde ...
Devletin verdiği yardım parasını Milli Birlik kampanyasına bağışladı
YEREL HABERLER Devletin verdiği yardım parasını Milli Birlik ...
Yeni doğan torununu jandarmanın telefonundan gördü
YEREL HABERLER Yeni doğan torununu jandarmanın telefonundan gördü
Yakalanmamak için polis telsizi dinleyerek kumar oynayanlara suçüstü
YEREL HABERLER Yakalanmamak için polis telsizi dinleyerek kumar ...
(Görüntülü) Eşi ile testi pozitif çıkan Cemil Bayram: Kendimden çok eşimi düşündüm
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eşi ile testi pozitif çıkan Cemil Bayram: ...
Bursa'da polis telsizi ile önlem alan kumarhaneye 69 bin liralık baskın Bursa'da kaçak olarak kumar oynayan 22 kişiye toplamda 69 bin liralık ceza yazıldı
YEREL HABERLER Bursa'da polis telsizi ile önlem alan kumarhaneye 69 ...
(Görüntülü) Jandarma yeni doğan torununu görmek isteyen anneanneyi, torunuyla 'görüntülü' olarak buluşturdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Jandarma yeni doğan torununu görmek ...
Başkan Aktaş: “Başımıza icat çıkarın”
YEREL HABERLER Başkan Aktaş: “Başımıza icat çıkarın”
Bursa’da seyahat izinleri oluşturulan kurullardan alınacak
YEREL HABERLER Bursa’da seyahat izinleri oluşturulan kurullardan ...
Bursa Evden Yarışıyor’un büyük finali nefes kesti
YEREL HABERLER Bursa Evden Yarışıyor’un büyük finali nefes kesti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X