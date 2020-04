Osmangazi’de dezenfekte seferberliği

Osmangazi Belediyesi, tüm imkanlarını seferber ederek koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Belediye ekipleri, son 1 haftada toplam 118 meydan, 240 cadde ve sokak ile 461 resmi kurumda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ayrıca 21 bin 600 çöp konteyneri de ilaçlandı.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden itibaren teyakkuz halinde olan Osmangazi Belediyesi, vatandaşları bu salgın hastalıktan korumak adına yoğun bir çalışma yürütüyor. Haftanın her günü salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri uygulayan belediye ekipleri 1 haftada toplam 118 meydan, 240 cadde ve sokak ile 461 resmi kurumda dezenfeksiyon çalışması yaptı. 21 bin 600 çöp konteyneri ile birlikte 1 haftalık sürede toplam 22 bin 419 noktada dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında okul, eczane, sağlık ocağı, pazar alanları, kültür merkezleri, kütüphaneler, semt merkezleri ile spor tesislerinde de dezenfekte çalışmalarına devam etti. Ekipler, ayrıca birçok noktaya el dezenfektanı yerleştirerek vatandaşın kullanımına sundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, temizlik ve sağlığın her şeyden önce geldiğini belirterek, “Virüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına tüm imkanlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Osmangazi'nin ve hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden önce geliyor. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarında son derece verimli ve etkili bir çalışma yürütüyoruz. Sistematik şekilde 24 saat boyunca ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ortak kullanım alanları, pazarlar, meydanlar, sağlık merkezleri, ibadethaneler, çöp konteynerleri, cadde ve sokakları aralıksız dezenfekte ederek salgının yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. İnşallah, bu salgından yakın zamanda kurtulacağız” dedi.

