Bursa'da bir caminin içi ihtiyaç sahipleri için markete çevrildi Bursa'da camide "İmkanı olan alsın bıraksın, imkanı olmayan alsın" sloganıyla ihtiyaç sahipleri için market kuruldu

Bursa Nilüfer Müftülüğü örnek bir projeye atarak korona virüsü salgınından maddi ve manevi olarak etkilenen vatandaşlara, "İmkanı olan alsın bıraksın, imkanı olmayan alsın" sloganıyla bir caminin içerisinde market oluşturdu.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde bulunan Çalı Merkez Cami görevlileri örnek bir projeye imza atarak "İmkanı olan alsın bıraksın, imkanı olmayan alsın" sloganıyla ihtiyaç sahipleri için hayırseverlerin desteğiyle cami girişine market oluşturdu. Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk emeği geçen herkese büyük teşekkür ederken projenin diğer camilere de örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk, Covid19 salgını nedeniyle geçirilen zor günlerde birlik beraberliğin arttığını ifade ederek, Ramazan Ayı vesilesiyle yapılan fitre ve zekatların “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası ile eş zamanlı olarak yürütüldüğünü aktardı. Öztürk, ''Cami görevlisi arkadaşlarımızın özverileriyle, Nilüfer Müftülüğümüzün, Diyanet Vakfı’nın, hocalarımızın yönlendirmesiyle, hayırseverlerin, iş insanlarımızın cami cemaatimizin katkılarıyla yapılan bir faaliyet. Çalı Camisi görevlilerimiz Hidayet Güllü ve Sami Balkaner bu tür sosyal faaliyetler hep ön safta olmuş. Bu da bunun bir göstergesi, projeyi destekleyen hayırsever vatandaşlarımız var. Önümüzdeki günlerde inşallah diğer mahallerimizde, diğer camilerimizde bu tür çalışmalar olur. Lokal olarak camilerimiz kendi bünyesinde yardımlar gerçekleştiriyor. Market tarzında bir oluşum bu anlamda burada ilk oldu, İnşallah yaygınlaştıracağız“ dedi.

Çalı Merkez Camii’nde hayata geçen yardım marketinin tüm Bursa ve Türkiye’ye yayılarak örnek olması gerektiğini bir kez daha ifade eden Öztürk, “Şu anda muhtarlıklar, kaymakamlık, sosyal yardımlaşma vakfı tarafından teyit edilmiş ya da cami görevlilerimiz tarafından bilinen fakirleri önce gözetmek suretiyle, yine bu süreçte işsiz kalan, evine aş götüremeyen, nafakasını temin edemeyen bir vesileyle gelir kaybına uğramış kişileri gözetmek amacıyla projemizi yürütüyoruz. Bir taraftan devletimiz bu yarayı sarmaya çalışıyor. Yoksullara, işsiz kalanlara destek oluyor. Bizlerde elimizden gelen gayreti hayırseverlerin desteğiyle gösteriyoruz” dedi.

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