Önce tartıştığı babasını, ardından kendini bıçakladı

<br>Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Uğur Ş. (28), önce tartıştığı babası Kamil Ş.'yi (68), ardından kendini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kamil Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, sokağa çıkıp yardım istediği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.<br>Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Uğur Ş., ailesiyle birlikte kaldığı evde bilinmeyen nedenle babası Kamil Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Ş., mutfaktan aldığı bıçakla babasını bacağından yaraladı. Uğur Ş. ardından kendini de bacağından bıçaklarken, Kamil Ş. panikle sokağa çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kamil Ş., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kan kaybeden Kamil Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Uğur Ş. ise sağlık görevlilerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. <br>Kamil Ş.'nin bıçaklandıktan sonra kanlar içinde sokağa çıkıp, yardım istediği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN<br>2020-04-21 16:49:40<br>

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