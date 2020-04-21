Bursa, 23 Nisan coşkusuna hazır

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl koronavirüs tehlikesi nedeniyle okullarda gerçekleştirilemeyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için özel bir program hazırladı. 23 Nisan’da bando ve tiyatro ekipleriyle mahalle mahalle dolaşarak konserler vereceklerini, gösteriler düzenleyeceklerini, yapılacak birbirinden farklı etkinliklerle onlarca çocuğu sevince boğacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu yıl unutulmayacak bir 23 Nisan bizleri bekliyor. Tüm çocuklarımızı evlerinden etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum” dedi.

Daha büyük bir heyecanla kutlanacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları nedeniyle basın açıklamasında bulundu. 23 Nisan’ın ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından’ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun birinci yılında, 1921 yılında çocuklar için bayram ilan edildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, her yıl birbirinden renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan’ın bu yıl da ‘enerjisinden bir şey kaybetmeyerek’ daha büyük bir coşkuyla kutlanacağını açıkladı.

Etkinlikler çocukların ayağına gidiyor

Kutlamaların ‘geçen yıllardan farklı olarak’ bu yıl evlere yönelik olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de çocuklarımızın geleneksel sevincine, etkinliklerimizi onların ayaklarına götürerek, ortak olacağız. Nasreddin Hoca ve Keloğlan gibi geleneksel değerlerimiz yanında HacıvatKaragöz gibi yerel değerlerimiz ve bandomuz, 23 Nisan otobüsü ile mahalle mahalle dolaşarak, çocuklarımızın evlerine konuk olacak” diye konuştu.

Filmler, hediyeler, işitme engellilere özel video

Başkan Alinur Aktaş, gösteri ve konserlerin yanı sıra sosyal medya üzerinden yapılacak çekilişlerde ‘TBMM’nin 100. kuruluş yılı münasebetiyle’ 100 çocuğa, Ömer Seyfettin’in seçme hikayelerinden oluşan farklı kitapların hediye edileceğini söyledi. Etkinlikler kapsamında çocuklardan gelecek videoların şehir tiyatrosu ekipleri tarafından kolajlanarak sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını, yine şehir tiyatrosu tarafından 23 Nisan ve TBMM’ye özel kısa filmlerin hazırlanacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “Kısa filmimizde, çocukların 23 Nisan hazırlıkları ile kutlama coşkusuna tanık olacağız. Yine 23 Nisan günü saat 14:00’da işitme engelli çocuklarımız başta olmak üzere herkesin takip edebileceği bir masal videosu yayınlayacağız” şeklinde konuştu.

Ay yıldızlı bayraklarla balkonda İstiklal Marşı

Başkan Aktaş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısıyla, 23 Nisan akşamı saat 21:00’da ‘tüm Türkiye ile birlikte’ ay yıldızlı bayrakları ellerine alarak, çocuklarla birlikte balkonlarda İstiklal Marşı’nı söyleyeceklerini ifade etti. Başkan Aktaş, “Unutulmayacak bir 23 Nisan bizleri bekliyor. Bu vesileyle, çocuklarımız için şenlik, milletimiz için gurur günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, etkinliklerimize coşkuya evlerinden katılan tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

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