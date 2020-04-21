(Görüntülü) DOSABSİAD?dan çocuklarla 23 Nisan klibi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) DOSABSİAD?dan çocuklarla 23 Nisan klibi

DHA

  DEMİRTAŞ Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD)  korona günlerinde iç ısıtan ve yüzlerde içten bir gülümsemeye yol açan duygu yüklü bir etkinliğe imza attı. "Sev Kardeşim" isimli şarkının kaydı değiştirilip,etkinliğe katılan 10 çocuğun evlerinden çektikleri videoların kurgusu yapılınca, ortaya 23 Nisan için tasarlanan çok özel ve özgün bir klip çıktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk?ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi?nin açılışını gerçekleştirerek, Cumhuriyetimizin temellerini attığı 23 Nisan, aynı zamanda Ulu Önder?in çocuklara bir armağanıydı. 23 Nisan Ulusal...

(Görüntülü) DOSABSİAD?dan çocuklarla 23 Nisan klibi

 <br>DEMİRTAŞ Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD)  korona günlerinde iç ısıtan ve yüzlerde içten bir gülümsemeye yol açan duygu yüklü bir etkinliğe imza attı. "Sev Kardeşim" isimli şarkının kaydı değiştirilip,etkinliğe katılan 10 çocuğun evlerinden çektikleri videoların kurgusu yapılınca, ortaya 23 Nisan için tasarlanan çok özel ve özgün bir klip çıktı.<br>Gazi Mustafa Kemal Atatürk?ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi?nin açılışını gerçekleştirerek, Cumhuriyetimizin temellerini attığı 23 Nisan, aynı zamanda Ulu Önder?in çocuklara bir armağanıydı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı?nı her yıl coşkuyla kutlayan çocukların 100.Yıl kutlamalarına ilk kez evde katılacak olmaları üzerine Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, farklı bir çalışmayı imza attı. Somuncubaba İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Pelin Çatakçinler ile birlikte gerçekleştirilen organizasyon, Çatakçinler?in piyanoda çaldığı "Sev Kardeşim" isimli şarkının kaydını, etkinliğe katılan 10 çocuğa video olarak göndermesiyle start aldı. Çocuklar da evde bu şarkıya sözleriyle eşlik etmek suretiyle ayrı ayrı çektikleri videoları yeniden öğretmenlerine gönderdiler. Daha sonra videoların kurgusu yapılınca, ortaya 23 Nisan için tasarlanan çok özel ve özgün bir klip çıktı.<br>"EVDE KAL" MESAJI VERDİLER<br>DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel ve Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıca klipte rol alan 10 çocuğa birer tablet hediye ettiler. Öğretmen Pelin Çatakçinler?i evinde ziyaret ederek, çocuklara ulaştırması için tabletleri teslim eden Nilüfer Çevikel, ?Meclisimizin 100.Kuruluş Yıldönümü?yle birlikte Çocuk Bayramı kapsamında biz de sanatsal değeri olan bir etkinlik planlayarak, daima çocuklarımızı düşündüğümüzü ve onlara çok değer verdiğimizi göstermek istedik. Ortaya çok güzel bir klip çıktı. Öğretmenimize ve çocuklarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İlk kez 23 Nisan?ı evlerde kutlamak durumundayız ama bugünler de geçecek. Önce sağlık diyoruz ve çocuklarımızla birlikte klip aracılığı ile ?Evde Kalın? mesajımızı tekrarlıyoruz? diye konuştu. Öğretmen Pelin Çatakçinler de DOSABSİAD?a organizasyon için teşekkür ederek, ?çocuklar şarkıyı büyük bir keyifle söylediler. Ayrıca ?evde kal? mesajını da hep birlikte vermiş olduk. Hediyeler için de çok teşekkür ediyoruz? dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa <br>2020-04-21 16:57:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına ‘Genç Ofis’ desteği
YEREL HABERLER Öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına ‘Genç ...
Kestel'de "Evde kal, kitapsız kalma" etkinliği kazandırıyor
YEREL HABERLER Kestel'de "Evde kal, kitapsız kalma" etkinliği ...
Bursa’da psikolojik sorunları olan genç babasını bıçakladı Babasını bıçaklayan genç daha sonra kendisini bıçakladı
YEREL HABERLER Bursa’da psikolojik sorunları olan genç babasını ...
Önce tartıştığı babasını, ardından kendini bıçakladı
YEREL HABERLER Önce tartıştığı babasını, ardından kendini bıçakladı
Bursa, 23 Nisan coşkusuna hazır
YEREL HABERLER Bursa, 23 Nisan coşkusuna hazır
DOSABSİAD’dan çocuklarla 23 Nisan klibi Başkan Nilüfer Çevikel ve Yönetim Kurulu üyeleri, 23 Nisan klibine katılan 10 çocuğu 10 tabletle ödüllendirdi
YEREL HABERLER DOSABSİAD’dan çocuklarla 23 Nisan klibi Başkan ...
Polise, barikatlara asılan yazılar ile moral
YEREL HABERLER Polise, barikatlara asılan yazılar ile moral
Bursa'da bir caminin içi ihtiyaç sahipleri için markete çevrildi Bursa'da camide "İmkanı olan alsın bıraksın, imkanı olmayan alsın" sloganıyla ihtiyaç sahipleri için market kuruldu
YEREL HABERLER Bursa'da bir caminin içi ihtiyaç sahipleri için ...
Bursa'da, 4 günlük yasak öncesi alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER Bursa'da, 4 günlük yasak öncesi alışveriş yoğunluğu
(Görüntülü) Bursa'da vatandaşlar, yasak öncesi et ve süt ürünleri satan dükkanlara akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da vatandaşlar, yasak öncesi et ve ...
Osmangazi’de dezenfekte seferberliği
YEREL HABERLER Osmangazi’de dezenfekte seferberliği
Bursa'da inanılmaz soygun tuzağı... Aynı apartta kaldığı arkadaşını silahla diğer arkadaşlarına gasp ettirdi Bursa'da arkadaşını gasp ettiren kişi ve gasp yapan 3 arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da inanılmaz soygun tuzağı... Aynı apartta ...
Karacabey’de sokağa çıkma yasağı öncesi halk pazarları ile ilgili önemli adım
YEREL HABERLER Karacabey’de sokağa çıkma yasağı öncesi halk ...
Kız arkadaşı, 4 kişiyle 40 bin lirasını gasbetmeye çalıştı
YEREL HABERLER Kız arkadaşı, 4 kişiyle 40 bin lirasını gasbetmeye ...
Gemlik Belediyesi’nde dijital devrim
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nde dijital devrim
İnegöl'de pazar günleri değişti
YEREL HABERLER İnegöl'de pazar günleri değişti
(Görüntülü) Arkadaşlarıyla birlikte sevgilisinin kafasına tabanca dayayıp, gasp etmeye çalıştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Arkadaşlarıyla birlikte sevgilisinin ...
Çarşı esnafına Osmangazi Belediyesi desteği
YEREL HABERLER Çarşı esnafına Osmangazi Belediyesi desteği
Mudanya Zabıtası'ndan doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Mudanya Zabıtası'ndan doğum günü sürprizi
Dört günlük sokak kısıtlaması ve ramazan öncesinde kasaplar önünde uzun kuyruklar oluştu Bursa'da vatandaşlar dört günlük sokak kısıtlamasının öncesinde kasaplara akın etti
YEREL HABERLER Dört günlük sokak kısıtlaması ve ramazan öncesinde ...
Nilüfer Belediyesi günde 20 bin maske üretiyor
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi günde 20 bin maske üretiyor
Çiftçi bollukta da tanzim satış noktası istiyor Çiftçiyi ihracat korkusu sardı Korona virüs sebebiyle ihracat yapamayan çiftçi ürünlerin elde kalmasından endişe ediyor
YEREL HABERLER Çiftçi bollukta da tanzim satış noktası ...
İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklandı
YEREL HABERLER İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklandı
Bursa’da balkon konseri
YEREL HABERLER Bursa’da balkon konseri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X