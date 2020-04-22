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"Teknolojiden uzak firmalar elenecek" Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay: "Haberleşme teknolojilerinin bu kadar hızlı ilerlediği bilgi çağının gerisinde kalan firmaların uzun soluklu olarak ömrünü sürdürmesi mümkün değildir"

İHA

Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, "Geleceğin rekabetinde Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, yapay zeka gibi kavramların sistemlere adaptasyonunu ve ne şekilde uyum sağlayabileceğimizi tartıştığımız şu dönemde teknolojiden uzak firmaların sistemden elenmesi kuvvetle muhtemeldir. Değişime odaklanmak çeviklik ve esnek bir firma yönetimi günümüz şartlarında firmaların olmazsa olmazıdır" dedi.

"Teknolojiden uzak firmalar elenecek" Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay: "Haberleşme teknolojilerinin bu kadar hızlı ilerlediği bilgi çağının gerisinde kalan firmaların uzun soluklu olarak ömrünü sürdürmesi mümkün değildir"

Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, “Geleceğin rekabetinde Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, yapay zeka gibi kavramların sistemlere adaptasyonunu ve ne şekilde uyum sağlayabileceğimizi tartıştığımız şu dönemde teknolojiden uzak firmaların sistemden elenmesi kuvvetle muhtemeldir. Değişime odaklanmak çeviklik ve esnek bir firma yönetimi günümüz şartlarında firmaların olmazsa olmazıdır” dedi.
Dünya küresel salgın ile mücadele ederken, teknoloji hayatımızın her alanında etkisini ve önemini daha da artırdı. Bu kapsamda birçok şirket yapısal değişiklilerle süreci idare etmeye çalışırken, sürece ayak uyduramayan firmalar ise büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, Bursa Beton hakkında diğer şirketlere referans olacak bilgiler aktardı.

34 yıldır 24 saat hizmet
Şirketin yapılanmasını ve yakın dönem iş gündemi ile ilgili bilgiler aktaran Barbaros Onulay, “Bursa Beton olarak 1986 yılından beri hazır beton sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Bursa, Kütahya, Yalova ve Bandırma’da kurulu yeni tesis teknolojisi standartlarına sahip hazır beton tesislerimiz, 30 beton pompası ve 120 transmiksere sahip araç parkımız ile çevreci yaklaşım ve koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibiyle müşterilerimize 24 saat kesintisiz hizmet sunabilmekteyiz” ifadelerini kullandı.
Yapıların ana unsuru, inşaatın iskeleti kullanılan çelik ve beton olduğunu aktaran Onulay, “Dolayısıyla beton, inşaat sektörünün en önemli yapı maddelerinden biridir. Bu bağlamda sektörün gereksinimi olan inovatif gündemi takip ediyor ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Beton kalitesindeki en önemli unsur, beton üretim yerinin ve sisteminin uygun olmasıdır. Bursa Beton olarak beton teknolojisini yakından takip ediyor, iş hacmimizi faaliyet gösterdiğimiz her alanda devamlı büyütmeye çalışıp, verimliliğimizi artırmaya odaklanırken, teknoloji ve kalite standartlarımızı sürekli yeniliyor, yarattığımız katma değeri geliştirmeye odaklanıyoruz. Hazır beton sektöründe Laboratuvar Yeterlilik Belgesi alan ilk şirketlerden biri olarak ArGe‘miz ile ulusal ve uluslararası standartlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
Onulay sözlerini şöyle sürdürdü: "Markamız için yenilikçi olmak çok önemli. Sektörde hem bilgi hem de üretim teknolojileri anlamında yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Günlük 18 bin metreküp üretim kapasitesine sahip 19 hazır beton santralimiz ve 2 taş ocağı tesisimiz ile Güney Marmara Bölgesi’nde geniş bir hizmet ağına sahibiz. Donanım ve yazılım teknolojilerinden en iyi şekilde faydalanıyoruz. Tesislerimizde üretilecek olan hazır betonun tüm bileşenleri kullandığımız özel bir bilgisayar otomasyonu dahilinde tartılıp karıştırılarak hazırlanmaktadır. Ham maddenin girişinden ürün olarak çıkışına kadar ki tüm iş süreçlerimizdeki faaliyetlerimiz kullandığımız ERP programı aracılığı ile kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede ürünlerimizin izlenebilirliği sağlanmaktadır. Kullandığımız araç takip yazılımı ile transmikserlerimizin günlük hareketleri, araç seyirleri, trafik kurallarına uyumları takip edilmektedir."

"Çağın gerisinde kalanlar elenecek"
Gelişen teknoloji ve değişen dünya düzenine ayak uydurmayan firmaların elenmesinin mümkün olduğunu aktaran Onulay, beton üretiminde kullanılan sistemler hakkında şu bilgileri paylaştı: “Haberleşme teknolojilerinin bu kadar hızlı ilerlediği bilgi çağının gerisinde kalan firmaların uzun soluklu olarak ömrünü sürdürmesi mümkün değildir. ERP sistemleri ile verilere canlı ulaşmak, raporlamak, takip etmek, güncel tutmak, üretime uyum sağlamak, hata faktörlerini en aza indirmek mümkün hale gelmiştir. Fakat bunun da ötesinde hazır beton üretim işletmeleri için etkinliği artırılmış bir ERP sistemi ile kontrol altına alınmış bir üretim yapılmasının insan hayatı için önemi büyüktür. İçinde yaşadığımız betonarme binaların kilit hammaddesi olan hazır betonun üretimi ve uygulanması servis ömrü ve durabilitesini direkt olarak etkilemekte bir diğer tabirle binalarımızın sürdürülebilirliğini artırmaktadır. Hazır betonun kalitesi ve yasal mevzuata uygunluğu depremde hayat kurtarır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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