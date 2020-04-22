Uedaş ar-ge ekibi siperlik maske üretimine başladı

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, ArGe merkezinde siperlik maske üretimine başladı.

Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde ArGe ekibini harekete geçirdi. UEDAŞ ArGe ekibi tarafından çizimleri yapılan ve 3 boyutlu yazıcılarla üretimine başlanan siperlik maskeler, esnek sağlam ABS malzemeden oluşurken kolay dezenfekte edilebilmesi için zahmetsizce sökülüp takılabiliyor. Ayarlanabilir esnek delikli lastikli sistemi sayesinde kullanım kolaylığı sunuyor.

Üretimin ilk siperlik maskeleri önce kendi çalışanlarına dağıtan UEDAŞ, Bursa Şehir Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki çalışanlara da dağıtım yaparak koronavirüs ile mücadele sürecinde aktif olarak yer almaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde saha ekipleri ve ihtiyaç duyan çalışanlar için maske dağıtımı UEDAŞ’ın hizmet bölgesindeki diğer illerde de sürdürülecek.

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