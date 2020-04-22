18 günlük bebek, 8 günde koronavirüsü yendi

<br>Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA'da, 10 günlükken koronavirüse yakalanan bebek, 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu. Hastanede 18 günlük olan kız bebek, taburcu edildi.<br>Anne-babasına koronavirüs teşhisi konulan adı açıklanmayan bebeğe, 10 günlük olduğu 14 Nisan günü, koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine bebek, Bursa Şehir Hastanesi´nde tedavi altına alındı. 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan bebek, taburcu edildi.<br>'10 GÜNLÜKKEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI'<br>18 günlükken taburcu edilen bebekle ilgili bilgi veren Yenidoğan Uzmanı Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, "Bebeğimiz bize 10 günlükken, anne ve babasında Covid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izleme gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük, bugün ailesine kavuşturuyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM<br>2020-04-22 10:37:36<br>
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