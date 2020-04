İmamlar sosyal medyadan canlı vaaz veriyor Camiye gidemeyen cemaate sosyal medyadan canlı vaaz

Bursa'da camiye gidemeyen cemaate imamlar sosyal medya üzerinden ulaşıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde cemaatle namaz kılmak yasaklanırken, Bursalı imamlar sosyal medya üzerinden canlı olarak vaaz vererek cemaate ulaşıyor.

Bursa İl Müftülüğü korona virüs tedbirleri kapsamında camilerden vaaz verilemeyen cemaate ulaşmanın farklı bir yolunu buldu. İl Müftülüğü bünyesinde medya inovasyon birimini kurdu. Buradan bulunan stüdyoda her gün bir hoca kameranın karşısına geçerek canlı yayından günlük vaaz veriyor. Her gün 1 saat süren vaazlar Ramazan ayı boyunca da farklı programlarla devam edecek. Bu vaazları izlemek isteyen vatandaşlar müftülüğün sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

Yaptıkları canlı vaazla ilgili bilgi veren Bursa Müftüsü İzani Turan, "Korona virüs ülkemize sirayet ettiğini gün itibariyle Bursa Müftülüğü olarak medya inovasyon birimini faaliyete geçirdik. Bu birimimiz vasıtasıyla çeşitli faaliyetler yapıyorduk. Korona virüs gündemimize gelince elimiz kolumuz bağlandı. Camilerimiz kapandı ve giremez olduk. Vatandaşlarımızla birebir sohbet etme onlara temas etme noktasında engellerimiz var. "Mümin hiç bir zaman alternatifsiz değildir2 dedik. Medya inovasyon birimimizi hemen faaliyete geçirdik. Müftülüğümüzün sosyal medya hesabından günlük canlı vaazlar yapıyoruz. Ramazan ayında da farklı programlar yapıp bunları Bursalı vatandaşların hizmetine sunacağız, Yaptığımız programları Ramazan ayı boyunca da Büyükşehir, Osmangazi ve Yıldırım Belediyelerimizin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlayacağız. Bu şekilde Bursa'nın bütününe ulaşmayı hedefliyoruz. Şu an günlük vaazları 40 bin kişi izliyor. Bu yeni bir durum inşallah. Tanıtım oldukça bu sayı daha da çok artacaktır. İnşallah Bursa'da girilmedik ev bırakmayacağız" dedi.

Bursa Müftülüğü'ne https://www.facebook.com/bursamuftulugu/ hesabından ulaşılabiliyor.

