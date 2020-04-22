Eğitim Bir Sen rehber öğretmenleri için harekete geçti

Eğitim BirSen Bursa 1 No’lu Şube başkanı Ramazan Acar, EğitimBirSen Genel Merkezi vasıtasıyla Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, izin ve tatil dönemlerinde rehberlik öğretmenlerinin tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda görevlendirilmelerinde keyfîliği, subjektif işlemleri önleyecek, izin haklarını ihlal etmeyecek nitelikte bir planlama için genel bir düzenleme yapılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Söz konusu görevlendirmenin öncelikle rehberlik öğretmenlerinin isteklerine bırakılması ile yıllık izin sürelerinde çalıştırılmaları dikkate alınarak söz konusu görevler karşılığı ödenen ek ders ücretinin, en az 6 saat olmak üzere artırılması gerekliliğini vurgulayan ve başvurunun mahiyeti hakkında açıklamalar yapan Eğitim BirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Rehberlik öğretmenlerinin tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması hâlinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebileceğine dair mevcut yönetmelik hükmü, 17.4.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kanun değişikliğiyle kanun hükmü hâline getirilmiştir. Söz konusu hüküm, rehberlik öğretmenlerinin tatil dönemlerinde görevlendirilmelerinin ne şekilde planlanacağı konusunda bir belirsizlik oluşturmuş; COVID19 salgınıyla mücadele kapsamında yüz yüze eğitime ne zaman geçileceğinin karara bağlanmamış olması da bahse konu belirsizliği daha da artırarak rehberlik öğretmenleri açısından hak kayıpları ve mağduriyet oluşturma riskini ortaya çıkarmıştır. Rehberlik faaliyetlerinin bütünlüğünün sağlanması ekseninde her ders dönemi başında planlanması gerekliliği çerçevesinde rehberlik öğretmenlerinin izin ve tatil dönemi görevlendirmelerinde yeni bir düzenleme yapılması zorunluluğu açıktır” ifadelerinde bulundu.

“Taleplerimizin haklılığı bir kez daha ortaya çıkmıştır"

Eğitim BirSen’in 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde gündeme getirerek, Kamu Görevlileri İşveren Heyeti’yle müzakere ettiği, yaz tatili ve ara tatili dönemlerinde tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda görevlendirilen rehberlik öğretmenlerine 2006/11350 sayılı kararın 19. maddesi kapsamında ödenmekte olan ek ders ücretinin artırılması talebinin, 1739 sayılı Kanun’a eklenen 50/A maddesi sonrası hayata geçirilmesi gerekliliğinin bir kez daha altını çizen Acar, “Bu nedenle, eşitlik, anayasal dinlenme hakkı ve hukuki güvenlik ilkeleri de gözetilerek,

(a) izin ve tatil dönemlerinde rehberlik öğretmenlerinin tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda görevlendirilme zaman dilimi ve sürelerinin iki aylık yıllık izin haklarını ihlal etmeyecek şekilde planlanması yönünde düzenleme yapılmasını,

(b) söz konusu görevlendirmenin öncelikle rehberlik öğretmenlerinin isteklerine bırakılması,

(c) yıllık izin süresi içinde görevlendirme gerçekleştirilmesinin zorunlu ve kaçınılmaz olduğu hâllerde ise yıllık izin sürelerinde çalıştırılmaları dikkate alınarak söz konusu görevler karşılığı ödenen ek ders ücretinin, en az 6 saat olmak üzere artırılması noktasında düzenleme yapılmasını Genel Merkezimiz vasıtasıyla Bakanlığımızdan istedik” diyerek, taleplerinin ivedilikle gerçekleşmesini önemle belirtti.

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