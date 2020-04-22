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Kestel'de "Evde kal, kitapsız kalma" etkinliği kazandırıyor

İHA

Kestel Belediyesi, korona virüs ile mücadele sürecinde genel tedbirlerle beraber sosyal hayatı destekleyen etkinlikler ile internet üzerinden evlere ulaşmaya devam ediyor. Belediyenin, sosyal medya hesaplarında başlattığı 'Evde Kal, Kitapsız Kalma' etkinliği büyük ilgi toplarken, yüzlerce eser, kitapseverlere hediye ediliyor.

Kestel'de "Evde kal, kitapsız kalma" etkinliği kazandırıyor

Kestel Belediyesi, korona virüs ile mücadele sürecinde genel tedbirlerle beraber sosyal hayatı destekleyen etkinlikler ile internet üzerinden evlere ulaşmaya devam ediyor. Belediyenin, sosyal medya hesaplarında başlattığı 'Evde Kal, Kitapsız Kalma' etkinliği büyük ilgi toplarken, yüzlerce eser, kitapseverlere hediye ediliyor.
Kestel Belediyesi'nin evlerinde kalan vatandaşları desteklemek için başlattığı ‘Evde Kal, Kitapsız Kalma' etkinliği, yoğun ilgi görüyor. Kestel Belediyesi ve Belediye Başkanı Önder Tanır'ın sosyal medya hesaplarında başlatılan etkinlik, hem eğlendiriyor hem de kitap severleri, istedikleri eserlerle buluşturuyor.
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 'korona virüs salgını ile mücadelenin tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Aynı zamanda hemşehrilerimizin evlerinde daha iyi vakit geçirmesi için, etkinliklerimizi tüm internet mecraları ile evlere taşımaya devam ediyoruz. Evlerinde kalan vatandaşlarımızı bir nebze olsun eğlendirmek ve kitap okumaya teşvik etmek amacıyla böyle bir etkinlik oluşturduk. Sosyal medyada paylaştığımız oyun ekranında, tüm kitapları durdurabilen kişiler arasında çekiliş yapıyoruz. Çekilişte isimleri çıkan kişilere, istedikleri kitapları hediye ediyoruz. Vatandaşlarımızın etkinliğimize katılması bizleri mutlu ediyor. Bizlerde onları okumaya teşvik ediyoruz. Salgın süresince, bu etkinliğimizi her hafta tekrarlayacağız.'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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