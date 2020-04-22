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Öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına ‘Genç Ofis’ desteği

İHA

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) arasında imzalanan protokol ile kampüs içerisinde öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarına hizmet vermesi planlanan 'Genç Ofis'ler kurulacak. Üniversite öğrencileri kültürel, sanatsal ve sosyal aktiviteler için genç ofislerden destek alabilecek.

Öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına ‘Genç Ofis’ desteği

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) arasında imzalanan protokol ile kampüs içerisinde öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarına hizmet vermesi planlanan ‘Genç Ofis’ler kurulacak. Üniversite öğrencileri kültürel, sanatsal ve sosyal aktiviteler için genç ofislerden destek alabilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerinin sosyal aktivitelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen ‘Genç Ofis’ projesine Bursa Uludağ Üniversitesi de dâhil edildi. Üniversite yönetiminin göstereceği alana kurulacak ofis sayesinde öğrenciler sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra gönüllülük, çevre bilinci, sosyal sorumluluk projeleri, gençlik kampları, tarihi ve kültürel gezilerin de yer aldığı çok geniş bir yelpazede faaliyet gerçekleştirebilecek. Hazırlanan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak imza attı.
İmza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ‘Genç Ofis’ projesini Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üniversiteler arasındaki işbirliğinin yereldeki yansıması olarak değerlendirdiklerini söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütecekleri etkinlikler ve faaliyetlerle ilgili bir protokol imzaladıklarını aktaran Rektör Kılavuz; “Üniversitemizin içerisinde belirleyeceğimiz bir alanda Genç Ofis açılacak. Böylelikle başta topluluklarımız olmak üzere, öğrencilerimizin çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması anlamında örnek bir iş birliğini hayata geçirmiş olacağız. Bunun dışında da farklı alanlarda işbirliklerimizi geliştireceğiz. Protokolün öğrencilerimiz, Üniversitemiz ve taraflar için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a kendilerine gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. Üniversite içerisinde açılacak olan Genç Ofis’in, gençlerle daha yakın ilişkiler kurabileceğini vurgulayan Salih Başparmak; “Ofislerimiz sayesinde gençlerimizi kültürel, sanatsal ve sosyal aktivitelere yönlendirebileceğiz. Gençlerimiz elde edecekleri deneyimleri kendilerinden sonra gelecek kardeşlerine aktarabilecekler. Genç ofislerimizin Bursa’da ve Üniversitemizde açılacak olmasından dolayı İl Müdürlüğü olarak bizler de son derece mutluyuz. Üniversite yönetimine verdiği desteklerden dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, tören sonunda İl Müdürlüğü olarak üretimini gerçekleştirdikleri yüz maskelerinden ilk etapta 600 adet Üniversite Hastanesi’nde kullanılmak üzere Rektör Kılavuz’a takdim etti. Başparmak, Üniversiteye yaklaşık 2 bin adet maske desteğinde bulunmayı hedeflediklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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