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Gemlik Belediyesi’nde dijital devrim

İHA

Gemlik Belediyesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçiyor. Belediye hizmetlerinin dijital ortama aktarılacağı EBYS ile Gemlik Belediyesi ile ilgili tüm işlemler hızlı, güvenli ve kesintisiz olarak gerçekleşmeye devam edecek.

Gemlik Belediyesi’nde dijital devrim

Gemlik Belediyesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne (EBYS) geçiyor. Belediye hizmetlerinin dijital ortama aktarılacağı EBYS ile Gemlik Belediyesi ile ilgili tüm işlemler hızlı, güvenli ve kesintisiz olarak gerçekleşmeye devam edecek.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın görevi devraldıktan sonra başvuru gerçekleştirdiği EBYS için belediyede gerekli altyapı tamamlandı. EBYS ile belediyeler ortak bir veritabanında toplanırken hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşlara sunulması amaçlanıyor. Diğer devlet kurumlar ile uyumlu çalışan, belediyelerin ortak bir platformda buluşturulmasına imkân sağlayan bir sistem meydana getiren EBYS’de hizmetlerdeki dijitalleşme teknolojik açıdan dünyayı yakalarken, vatandaşların tüm işlemlerini hızlı ve kesintisiz şekilde gerçekleştirmesini sağlanıyor.
“Dijitalleşme ile büyük tasarruf sağlanacak”
Gemlik Belediyesi’nin sosyal çalışmalarının yanı sıra çağı yakalaması adına gerekli adımların atıldığını söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile vatandaşların belediyeye 24 saat kesintisiz ulaşabileceğini dile getirdi. Başkan Sertaslan sistem hakkında şöyle konuştu; “Artık tüm hizmetlerin takibi dijital ortamdan gerçekleşirken hizmetler de hızlanıyor. Görevi devraldıktan sonra ilk iş olarak EBYS’ye geçiş sürecini başlatmıştık. Bu süreci tüm birimlerimiz ve personelimiz ile problemsiz olarak tamamladık. Artık Gemlik Belediyesi kâğıt israfının önüne geçerek büyük bir dijitalleşme sağlarken diğer kurumlarla iletişim hızlanacak, verilerin tek kaynakta toplanması ile bilgiye daha kolay ulaşılacak, edevlet ile bağlantılı hizmetler ile hemşerilerimize büyük kolaylık sağlamış olacağız. Tüm enerjimizi korona virüs salgını ile mücadeleye verdiğimiz şu günlerde, Gemliklilerin belediyemiz ile ilgili tüm işlemlerini artık daha kolay ve hızlı yapmalarını da sağlamış olacağız.”

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