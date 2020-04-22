İnegöl'de pazar günleri değişti

Sokağa çıkma yasağının genişletilerek 4 güne çıkmasının ardından, Perşembe ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarlarının Çarşamba günü kurulacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 İlde 2 haftadır Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta genişletilerek uygulanacağını açıkladı. Bu açıklama üzerine İnegöl Belediyesi de vatandaşların yaşamını kolaylaştırabilmek adına bir dizi karar aldı. Semt pazarlarının günleri değiştirildi. Perşembe Pazarı ve Cumartesi pazarı bu hafta kendi yerlerinde Çarşamba günü kurulacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bildiğiniz üzere sokağa çıkma yasağı bu hafta 4 gün olarak uygulanacak. Perşembe itibariyle günü başlayacak kısıtlama, Pazar gecesine kadar devam edecek. Bu nedenle bizler de şehrimizde 11 ayın sultanı Ramazanı Şerifin gelişini de dikkate alarak vatandaşlarımızın Pazar alışverişlerini yapabilmeleri adına semt pazarlarımızın günlerini revize ettik. Bu değişiklikle Perşembe günü Merpa Pazar yerinde kurulan Perşembe Pazarımız ile Cumartesi günü stadyum yanındaki alanda kurulan Cumartesi Pazarımız Çarşamba günü kurulacak. Her iki pazarımız da aynı gün kendi yerlerinde kurulacak. Bu sayede vatandaşlarımızın ramazan öncesi alışverişleri aksamayacak. İki pazarımızın da kurulmasıyla yoğunluğun da azalmasını öngörüyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evde kalmaları konusunda bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum” dedi.

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