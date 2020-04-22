Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

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<br>Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) BURSA Valiliği, Gürsu ilçesindeki bir apartmanın 14 gün süre ile karantinaya alındığını açıkladı.<br>Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) görülen vakalarının artması sebebiyle Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Vardar Sokak No 7'de bulunan apartmanımız, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile 22.04.2020 (bugün) tarihinden itibaren 14 gün karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanımızda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN<br>2020-04-22 11:50:15<br>

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