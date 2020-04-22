Öğretmenlerden 100'üncü yılında 23 Nisan'a özel klip

<br>Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da ortaokul öğretmenleri, evlerinde çektikleri kliple 23 Nisan coşkusunu, öğrencilere yaşatmaya çalıştı. <br>Merkez Osmangazi ilçesindeki Sabiha Köstem Ortaokulu öğretmenleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında koronavirüs nedeniyle evde kalan öğrencileri için klip çekti. Söz ve müziği Okul Müdür Yardımcısı Hasan Kaçar'a ait olan '100 yıllık şarkı 23 Nisan' isimli şarkıyı okulun müzik öğretmeni Nesrin Erol Bahtiyar seslendirirken, diğer öğretmenler evlerinde çocukları ile beraber bayraklarla 23 Nisan coşkusunu, öğrencilere hissettirmeye çalıştı. <br>Şarkının sözleri ise şöyle:<br>23 Nisan geldi, çocukların bayramı<br>Okulda yokuz diye, unutmayız onları<br>Bu bayram 100 yaşına basıyor meclisimiz<br>Atamızdan armağan, kutluyor milletimiz <br>Egemenlik, kayıtsız, şartsız bize verildi<br>Ankara'da bir millet, kurtuluşa dirildi<br>Bu bayram 100 yaşına basıyor meclisimiz<br>Atamızdan armağan, kutluyor milletimiz<br>Belki tutuşamayız, bugünlerde el ele<br>Eba'yla bağlanırız, evlerden gönüllere<br>Bu bayram 100 yaşına basıyor meclisimiz<br>Atamızdan armağan, kutluyor milletimiz<br>DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN<br>2020-04-22 11:59:18<br>

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