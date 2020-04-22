Evlerinde kalan öğrencilerin 23 Nisan coşkusu İstiklal Marşı’nın 10 kıt'asını hep bir ağızdan okudular

Korona virüs sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklar 23 Nisanı kutladı. Bir apartmanın çocuk parkında ise, çocukların İstiklal Marşı’nın 10 kıt'asını ezbere hep bir ağızdan okuması büyük takdir topladı.

Türkiye’nin dört bir yanında ilk defa buruk olarak kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için evlerinde kalan çocuklar çeşitli faaliyetlere imza atıyor. Korona virüs salgını sebebiyle dışarıya çıkamayan çocuklar, yine de eğlenmesini bildi. Bir apartmanın oyun parkında oynayan çocuklar, kısa süre sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okumaya başladı. Vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüde, 10 kıt'ayı da ezbere okuyan çocuklar büyük takdir kazandı. Okula gidemeyen öğrencilerden bazıları ise, aile fertlerinin yardımı ile çektikleri videolarda ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Hastavuk ailesinin minikleri de bu bayram, en güzel kıyafetlerini giyerek, ay yıldızlı Türk bayraklarını ellerine alarak, marşlarla günlerini kutladı.

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