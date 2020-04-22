Kumarhaneye çevrilmiş emlâkçiye baskın Güvenlik kameralı kıraathane kumarhane çıktı

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü sebebiyle alınan tedbirleri ihlâl ederek kaçak olarak kumar oynandığı belirlenen bir kıraathane ile emlâkçiye baskın düzenledi. Yapılan baskında iş yerleri mühürlenirken, iş yeri sahiplerine ve kumar oynadığı belirlenen kişilere yüklü miktarda ceza kesildi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale Mahallesi’ndeki bir kıraathane ile Altıparmak Mahallesi’ndeki bir emlakçi dükkanında kaçak olarak kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. İş yerlerini bir süre gözlem altında tutan zabıta ekipleri, polis ekipleri ile birlikte gece saatlerinde iki noktaya baskın düzenledi. İlk olarak korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan ve kumar oynatma maksatlı faaliyet yürüten kıraathaneye baskın düzenleyen zabıta ekipleri, içeride çok sayıda kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan bazı kişilerin, korona virüse karşı maske takarak kendilerini korumaya çalıştıkları gözlerden kaçmadı.

İş yeri sahibinin kıraathane girişine kamera yerleştirdiği ve gelenleri bu kameradan gözlemlediği belirlendi. Baskında kumar oynamaya yarayan çok sayıda ekipman ele geçirilirken, birçok alkollü içecek de tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından iş yeri sahibine Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesilirken, kıraathane de mühürlendi. Polis ekipleri de işyeri sahibi ile içeride kumar oynadığı belirlenen kişilere idari para cezası kesti.

Zabıta ekiplerinin ikinci baskın noktası ise Altıparmak Mahallesi’nde bir emlakçi dükkanı oldu. Baskında emlakçi dükkanının yuvarlak masa ve sandalyeler konularak kıraathaneye çevrildiği tespit edildi. Yapılan aramalarda kumar oynamaya yarayan çok sayıda deste iskambil kağıdı, okey istekaları, okey taşları, yaz boz kâğıtları ele geçirildi. Zabıta ekipleri tarafından iş yeri sahibine Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesilirken, iş yeri de mühürlendi. Polis ekipleri de oyun oynayan şahıslara idari yaptırım uygularken, iş yeri sorumlusu şahsa ise kumar oynamak için yer temin etmekten ötürü işlem yaptı.

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