Devrilen traktörün altında kalan çiftçi, toprağa verildi

<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden çiftçi İsmail Can (62) toprağa verildi.<br>Kaza, 2 gün önce İnegöl ilçesine bağlı Hamamlı Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçi İsmail Can, 16 KPU 24 plakalı traktörü ile tarlasını sürmeye başladı. Ancak Can'ın kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Traktörün altında kalan İsmail Can, olay yerinde yaşamını yitirdi.<br>Cep telefonlara yanıt alamayan yakınlarının tarlaya gitmesi üzerine cansız bedeni bulunan <br>Can'ın cenazesi bu sabah yakınlarına teslim edildi. İsmail Can, Hamamlı Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Can'ın birinci derecede yakınlarının maske ve eldiven takarak katılmalarına izin verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-04-22 12:58:52<br>

