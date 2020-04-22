Bursa pazarlarında, 4 günlük yasak öncesi yoğunluk

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayanlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, alışveriş için pazar yerlerine koştu. Yoğunluk yaşanan pazarlarda, sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi. <br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmasının ardından bugün İnegöl'deki pazar yerlerinde yoğunluk olduğu görüldü. Alışveriş için pazara akın edenlerin, sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Polis ve zabıta ekipleri de pazar yerleri girişinde önlemleri artırdı. Hijyen tünellerinden geçirilerek, içeri alınanlar, maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıldı. <br>İnegöl Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Vehbi Durgut, "Yasağa saatler kala 4 ayrı yerde pazar kuruldu. Pazarlarımızda yoğunluk var. 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesinde pazarların kurulması vatandaşların gıda temini için iyi oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-04-22 13:05:15<br>

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