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Çocuklardan 23 Nisana özel ağaç süsleme

İHA

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Akçeşme İlköğretim Okulunda okuyan öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ağaçları bayraklarla süsledi.

Çocuklardan 23 Nisana özel ağaç süsleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Akçeşme İlköğretim Okulunda okuyan öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ağaçları bayraklarla süsledi.
Akçeşme İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Araf Şahin, kardeşleri ile beraber ilçeye bağlı Menteşe köyündeki evlerinde bulunan ağacı bayraklarla süsledi. Minik Öğrenci Araf Şahin, “ Kardeşlerim ile beraber evden çıkmadığımız için evimizin bahçesinde bulunan ağacı Türk bayrakları ve balonlar ile süsledik. Buradan arkadaşlarıma ve büyüklerimize bizim için evde kal diyoruz. Evden çıkamasak da bütün çocukların bayramı kutluyoruz“ dedi.

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