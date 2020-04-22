Sağlık personeli çiftin 10 yaşındaki çocuklarına polisten doğum günü sürprizi

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir dışında görevli ailesinden ayrı kalan ve korona virüs sebebiyle dışarı çıkamayan 10 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Ankara’da görevli sağlık personeli Aysun Çakır’ın 155 polis hattını arayarak yaklaşık 50 gündür oğlunu göremediğini, oğlu Aras’ın doğum günü olduğunu ve çocuğunun polisleri çok sevdiğini belirtmesi üzerine, Mustafakemalpaşa emniyetince hemen sürpriz bir doğum günü için harekete geçildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünden 3 personel Yalıntaş mahallesinde anneanne ve dedesiyle birlikte kalan anne ve babası sağlık çalışanı olan Aras’ın oturduğu evin yolunu tutarak doğum günü pastası ve hediye olarak oyuncak bir polis arabası ile kapıya geldi. Tek katlı evin bahçesinde mumları yakılan pasta ile çok sevdiği polisleri karşısında gören küçük çocuk karşılaştığı manzara karşısında bir süre şaşkınlık yaşarken sürpriz için teşekkür etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Aras’a ilk kutlama polislerden gelirken duygusal anlar yaşandı.

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