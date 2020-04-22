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Bursa'daki inanılmaz soygunun ifadeleri ortaya çıktı

İHA

Bursa'da arkadaşının geçirdiği iş kazasıyla nedeniyle kazandığı tazminatı, diğer 3 arkadaşıyla gasp etmek isteyen şüphelinin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli parayı çalma fikrinin diğer kız arkadaşına ait olduğunu ileri sürdü.

Bursa'daki inanılmaz soygunun ifadeleri ortaya çıktı

Bursa'da arkadaşının geçirdiği iş kazasıyla nedeniyle kazandığı tazminatı, diğer 3 arkadaşıyla gasp etmek isteyen şüphelinin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli parayı çalma fikrinin diğer kız arkadaşına ait olduğunu ileri sürdü.
Olay, merkez Nilüfer İlçesinde bulunan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O. (29) isimli adam, kız arkadaşı olan şüpheli E.B.(17) ile gece saat 23.00 sıralarında buluşarak kaldıkları aparta geldi. Sohbet esnasında müşteki M.O. sigortadan aldığı 37 bin 500 lirayı arkadaşına anlattı. Bunun üzerine E.B arkadaşlarıyla iletişim kurarak parayı gasp etmek için plan yaptı. E.B’nin arkadaşı olan şüpheli S.G (17) önce eve gelerek E.B’nin misafiri gibi içeri girdi. Sonrasında S.G. müştekinin uyuduğu esnada gelen diğer arkadaşları, S.E(29), F.Y (30) ve T.A (25)’ya apartın anahtarını balkondan atarak içeri girmelerini sağladı.
İçeri giren şüpheliler; müşteki M.O.’nun uyuduğu sırada odaya girerek kafasına silah dayadı. Şahısta bulunan paraları almak için apartın çeşitli yerlerinde arama yaptı. Buldukları 2 adet cep telefonu, kol saati ve 400 lira parayı aldı. Bu sırada müşteki M.O. fırsattan yararlanarak kaçmayı başardı. Polis karakolunda soluğu alan genç kadın şüpheliler hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine aparta gelen polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kameraları ve saha çalışması sonucunda şüphelilerin, E.B (17), S.G (17), S.E (29), F,Y (30) olduklarını belirledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden 4'ü de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'Polis bizi bulamaz sanmıştık. Plan arkadaşıma aitti'
Yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen E.B.'nin emniyette polise verdiği ifade ortaya çıktı. E.B. ifadesinde parayı çalma fikrinin kız arkadaşı S.G.'ye ait olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Planı arkadaşının yaptığını öne süren E.B., "M.O.'ya ailemle mutlu olmadığımı ve eve gitmek istemediğimi söyledim. O da ailesiyle yaşıyordu ve mutlu değildi. Bana bir apart tutup, kalabileceğimizi söyledi. Bu fikir mantıklı geldi. Daha sonra Görükle'de apartlara baktık ve birini beğenip oraya yerleştik. M.O.'nun tazminatla aldığı parası vardı. Bir gün evde otururken bana paraları göstermişti, evde saklıyordu. Fakat hiçbir zaman paraları çalmayı düşünmemiştim. Ertesi günü hava atmak için kız arkadaşım S.G.'ye paradan bahsettim. S.G., bana 'Neden paraları alıp kaçmıyorsun?' diye sordu, ben de böyle bir şey yapamayacağımı söyledim. S.G., 'Beni bir şekilde eve alırsan, ben paraları bulurum ve daha sonra alıp kaçarız' dedi. S.G.'nin bizim eve gelmesi için plan yaptık. M.O.'ya arkadaşım S.G.'nin kalacak yeri olmadığını, bizimle kalmasının sorun olup olmayacağını sordum. M.O., S.G.'nin bizle kalmasına izin verdi. S.G. de bizimle kalmaya başladı. M.O. evden çıktığı ve uyuduğu zamanlar evde paraları aradık, ama bulamadık. Paraları bulamayınca 3 erkek arkadaşımızdan yardım istedik. Onlar da paranın miktarını duyunca plan yaptılar. M.O. uyuduğunda balkondan anahtar attık. S.E., F.Y. ve T.A. böylelikle eve rahatça girdi. Parayı sessizce bir süre aradık. Bulamayınca erkek arkadaşlarımdan birisi M.O.'yu uyandırıp, kafasına silah dayayarak, paranın yerini söylemesini istedi. M.O. ilk başta söylemedi, ama korkunca paranın resepsiyonda olduğunu söyledi. Hep birlikte resepsiyona inip, parayı aradık. Sonra M.O. birdenbire kaçtı. O kaçınca panik olduk. Ardından biz de aparttan çıkıp, otomobille başka bir arkadaşımızın evine gittik. Orada polis bizi bulamaz sanmıştık, ama yakalandık. Bunları ben değil arkadaşlarım planladı. Ben çok pişmanım."
"Beni darp edip kafama silah dayadılar"
Kafasına silah dayatılarak gasp edilmeye çalışıldığını söyleyen M.O. ifadesinde "E.B. ile bir arkadaş ortamında tanıştık. Daha sonra samimi olduk. E.B. ailesiyle sürekli tartışmalar yaşıyordu ve ailesiyle anlaşamıyordu. Bana eve gitmek istemediğini söylüyordu. Benim de ailemle bazı sorunlarım vardı. Bu yüzden ben de E.B.'ye ev tutma fikrini sundum. E.B. de bu fikre olumlu baktı. İş yerinden tazminat aldığım için param da vardı. Görükle'de bir apart dairesi tutup, yaşamaya başladık. E.B.'ye tazminatla aldığım paraları göstermiştim, evde sakladığımı biliyordu. Bir gün E.B. bana kız arkadaşı S.G.'nin de kalacak yeri olmadığını söyledi. E.B.'nin ısrarı üzerine kabul ettim. E.B. ve S.G. ile beraber yaşamaya başladık. Aradan birkaç gün geçti, başımıza bu olaylar geldi. Gece uyuyordum ve seslere uyandım. Evimde tanımadığım 3 erkek vardı. Beni darp edip, kafama silah dayadılar. Evde paraları aradılar fakat bulamadılar. Ben de onları oyalayarak resepsiyona indirdim. Onlar resepsiyonda paraları ararken ben de boşluktan yararlanıp kaçtım. Daha sonra karakola gelerek şikayetçi oldum" dediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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