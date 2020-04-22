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Dündar’dan çarşı esnafına moral ziyareti Günler sonra dükkânlarını açan esnafa Dündar’dan ziyaret

İHA

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, son bir aydır korona virüs tedbirleri kapsamında kepenk kapatan ve hafta başında dükkânlarını açan çarşı bölgesi esnafını ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Dündar, "Allah'ın izniyle bu virüsü hep birlikte yenerek, sağlıklı güzel günlere kavuşacağız' dedi.

Dündar’dan çarşı esnafına moral ziyareti Günler sonra dükkânlarını açan esnafa Dündar’dan ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, son bir aydır korona virüs tedbirleri kapsamında kepenk kapatan ve hafta başında dükkânlarını açan çarşı bölgesi esnafını ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Dündar, “Allah’ın izniyle bu virüsü hep birlikte yenerek, sağlıklı güzel günlere kavuşacağız’ dedi.
Salgın sebebiyle 23 Martta kepenk indiren Bursa Kapalı Çarşı esnafı bu hafta başında dükkânlarını yeniden açtı. Dükkânlarını açan esnaf, Osmangazi Belediyesi tarafından dağıtılan maske ve eldivenleri takarak virüse karşı tedbirlerini aldı. Esnaf günler sonra dükkânlarını açmış olmanın mutluluğunu yaşarken, Bursalılar ise yaklaşık 1 ay sonra ilk kez çarşıya giderek alışveriş yaptı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte hafta başında dükkanlarını açan çarşı bölgesi esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. Uzun Çarşı, Kapalı Çarşı ve Alt Çarşı’yı gezerek ve esnaf ile bir araya gelen Dündar, güzel günlerin çok yakında olduğunu söyledi. Başkan Dündar’ın ziyareti ile moral bulan çarşı esnafı da tekrardan işlerinin başında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkürlerini sundu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, korona virüs nedeniyle ekonomik ve sosyal hayatımızın farklı bir noktaya geldiğini ifade ederek, “Türkiye, aldığı ciddi tedbirler sayesinde korona virüs ile mücadele sürecini çok güzel bir şekilde yönetti ve yönetmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu bu kriz yönetiminin başarısı, tüm dünya ülkelerine örnek oldu. İnşallah, bu süreci en kısa sürede atlatarak, normal hayatımıza döneriz. Bu süreçte, vatandaşlarımızın kurallara ve uzmanların tekliflerine uyması, daha kısa sürede normal hayata döneceğimizin işaretlerini veriyor. Tarihî çarşı ve hanlar bölgesinde yer alan dükkanlarımız 1 aydır kapalıydı. Bu bölge, Bursa’da ticaretin kalbinin attığı yer konumunda. Vatandaşımızın da en yoğun geldiği yer burası. Pazartesi gününden itibaren bölgedeki dükkânlar açılmaya başladı. Önümüzdeki 4 gün için getirilen sokağa çıkma yasağı ve ramazan ayının gelmesi dolayısıyla vatandaşlarımızın alışveriş yapma ihtiyacı, çarşı bölgesinde bir hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlarımız bu alış veriş ortamında, sosyal mesafe kuralına uymaya dikkat etsinler. Maskelerini takmadan dışarıya çıkmasınlar” dedi.
Osmangazi Belediyesi olarak, önümüzdeki 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağı ve ramazan ayının gelmesi dolayısıyla ilçemizin 22 farklı noktasındaki tüm pazar yerleri, 22 Nisan Çarşamba günü hizmet verdi. Vatandaşlarımız, alışverişlerini yaparak ihtiyaçlarını gidersin. Vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ramazan ayını tebrik ediyorum. Bu ayın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah ramazan ayının güzelliği, bereketi ve manevi ortamı sayesinde yapacağımız dualar ile bu süreçten bir ân önce kurtulmuş oluruz” diye konuştu.
Kapalı Alt Çarşı Yöneticiliği Başkanı Necdet Pınardağ da, Başkan Dündar’ın ziyaretiyle esnafa büyük moral verdiğini ifade ederek, desteklerinden dolayı kendisine teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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