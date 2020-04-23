İş yerinden hırsızlık kamerada

<br>Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, bir ekmek fırınına gelen 2 kişiden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri kasada bulunan bir miktar parayı ve işletme sahibinin telefonunu alarak kaçtı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınının önüne gelen 2 kişi, önce çevreyi kolaçan etti. Ardından bu kişilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri fırına girdi. Çalışanların dalgınlığından yaralanan şüpheli, kasadaki bir miktar para ile işletme sahibi Fatih Gürbüz'e ait olan cep telefonunu alarak fırından çıktı. İki şüpheli, bölgeden ayrıldı.<br>Bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden Fatih Gürbüz, görüntüleri incelediğinde, çalındığını görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çalışanların ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.<br>'BU ÜÇÜNCÜ HIRSIZLIK'<br>İşletme sahibi Fatih Gürbüz, "Saat 1 sıralarında iki kişi geliyor. Biri dışarıda beklerken, diğeri içeri giriyor. Benim içeride olmadığımı fark ediyorlar. Ben içeride çalışırken, kendisi gelip kasaların önce birine bakıyor, ardından da diğer kasayı açıyor. İlk kasadan benim telefonumu çalıyor. Kasanın içerisinde bir miktar para da vardı. Onu da alıyor. Ardından diğer kasayı açıp oraya da bakıyor. Onda da bir şey olmadığını fark edince kaçarak uzaklaşıyorlar. Daha önce de iki defa hırsızlık oldu. Bu üçüncü oldu. Telefonla birlikte yüklü bir miktarda paramı aldı. Ben de durumu polis ekiplerine bildirdim. Gerekli çalışmaları yaptıktan sonra hırsızların peşine düştüler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN<br>2020-04-23 09:36:49<br>

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