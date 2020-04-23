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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mustafa Esgin müjdeyi verdi; immün plazma tedavisi Bursa'da da başladı

İHA

Mustafa Esgin müjdeyi verdi; immün plazma tedavisi Bursa'da da başladı

AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, korona virüsle mücadelede ön plana çıkan tedavi yöntemlerinden biri olan immün plazma tedavisinin Bursa'da da başladığını duyurdu.
Korona virüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nce tavsiye edilen tedavilerden biri olan immün plazma tedavisini devreye aldı. Türkiye genelinde vaka sayılarının artışına orantılı olarak her geçen gün immün plazma tedavisinin artarak devam ettiğini belirten Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, Türkiye genelinde şimdiye kadar 281 kişiden immün plazma alınarak hastalara uygulandığını belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay tarafından sürdürülen immün plazma tedavi sürecinin Bursa'da da başladığını ifade eden Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, tedavi yöntemi, plazma bağışı ve transfer sürecini ayrıntılı olarak açıkladı.
AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Önemli Bilgilendirme
COVID19 salgınıyla ilgili yurt çapında büyük bir mücadele verilirken, iyileşmiş hastalarımızın sayısı da her geçen gün artmaktadır. Özellikle, tedavisi tamamlanarak iyileşmiş hastalardan alınacak, içinde antikor bulunan plazmalar umut vaat etmektedir.
COVID19 virüs enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatan hastalara iyileşmiş hastalardan elde edilen ve antikor içeren plazmalarının tedavi amacıyla verilmesi (transfüzyonu/nakli) 'pasif bağışıklık nakli' veya 'immün plazma tedavisi' olarak tanımlanmaktadır. Daha önce SARS ve MERS salgınlarında immün plazma tedavisi uygulanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, uygun vaka ve koşullarda immün plazma uygulamasının COVID19 salgınında kullanılabileceğini belirtmiştir.
Donör dediğimiz hastalığı geçirmiş olan kişilerin hangi koşulda verici olabileceği net olarak belirlenmiştir. Bu tedavinin hangi koşullarda, hangi hastalara uygulanabileceği de tedaviyi yapan hekimler tarafından ortaya konulacaktır. Burada hasta yakınlarının bu endikasyonu belirlemeleri mümkün olmadığı gibi, donör olacak kişilerle ilgili bir arayışa girmelerinin de hiçbir anlamı yoktur. Çünkü immün plazma uygulaması, hastanın klinik durumu, tedavi yapan hekimler, bu organizasyonu merkezi sistemden yürüten, uygun verici ile alıcıyı belirleyerek sistemi yürüten Sağlık Bakanlığımız ve immün plazma alma işlemini gerçekleştiren Kızılay Kan Merkezleri arasında tam bir uyum içerisinde gerçekleşmektedir.
Bu noktada; bugüne kadar Türkiye'de iyileşen vaka sayılarının artışına orantılı olarak her geçen gün immün plazma uygulaması artarak devam etmektedir. Türkiye genelinde 281 kişiden immün plazma alınarak hastalara uygulanmıştır. İmmün plazma tedavisi Bursa'da da başlamıştır.
İmmün plazma tedavisi Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz gerçekleşmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay tarafından sistem sorunsuz yürütülmektedir."
İmmün plazma tedavisinin kimlerden ve nasıl alındığını da açıklayan Esgin, "1860 yaş arası bağışçılar, erkek ve gebe kalmamış (Düşük yapmamış, kürtaj olmamış) kadınlar, hayatının hiçbir döneminde kendisine kan tranfüzyonu yapılmamış kişiler, COVID19 hastalığı tanısı aldığına dair laboratuvar test sonucu bulunan kişiler, hastanede yatarak tedavi görmüş ve klinik olarak tam iyileşmesinin üzerinden 14 gün geçen ve iki kere negatif test sonucu almış kişiler plazma bağışında bulunabilir.
COVID19 tanısı almış ancak tedavi ve karantina evde tamamlayan bağışçı adaylarının klinik olarak tam iyileşmelerinin üzerinden en az 28 gün geçmiş ve test sonucu negatif olmuş kişiler plazma bağışında bulunabilir.
Uygun bağışçı adayı kan bağışında bulunduğu gibi form doldurur ve muayene olur. Bağışçıdan kan alınarak laboratuvar testleri uygulanır. Aferez yöntemiyle bağışçıdan kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan bileşenleri alınır" dedi.
Plazma bağışı ve transfer süreciyle de ilgili açıklama yapan Esgin, "İyileşen hastaların bilgileri Sağlık Bakanlığı tarafından Kızılay'a iletilir. Bağış şartları elverişli olarak görünen bağışçı adayları Kızılay tarafından aranır. Bağışçı olmaya gönüllü vatandaşlarımız, randevu verilerek kan merkezlerine davet edilir. Gelme imkanı olmayan bağışçılar Kızılay tarafından araçla alınır ve işlem sonrası evlerine ulaştırılır. Hastanelerden gelen talep doğrultusunda plazma ürünlerinin transferi gerçekleştirilir. Her bağışçıdan alınan plazma 2 ayrı kişiye verilebilir. Bağışçıdan her 710 gün sonrasında yeni plazma alımı mümkündür. Plazma talebi hasta yakını ve hasta tarafından yapılmaz" diyerek immün plazma tedavisinin Bursa'da da başladığı müjdeli haberini paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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