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23 Nisan çocuksuz kutlandı

DHA

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni, koronavirüs salgınının gölgesinde, 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle çocuksuz kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ardından Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı, Bursa'da koronavirüs salgınının gölgesinde kutlandı. Salgın nedeniyle okulların kapalı olması, 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Atatürk Heykeli önündeki törene katılım az oldu. Törene, Bursa İl Milli...

23 Nisan çocuksuz kutlandı

<br>Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni, koronavirüs salgınının gölgesinde, 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle çocuksuz kutlandı.<br>Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ardından Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı, Bursa'da koronavirüs salgınının gölgesinde kutlandı. Salgın nedeniyle okulların kapalı olması, 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Atatürk Heykeli önündeki törene katılım az oldu. Törene, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger ve öğretmenlerin yanı sıra, siyasi parti temsilcileri de katıldı. Törene katılanların sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.<br>Çelenk sunumunun ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN<br>2020-04-23 11:01:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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