Bursa'da çocuklar Türk bayraklı pasta yapıp 23 Nisan'ı kutladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da ilkokul öğrencileri evlerinde Türk bayraklı pasta yapıp, 23 Nisan'ı kutladı.

Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Yalıntaş Mahallesi ilkokulu öğrencileri korona virüs sebebiyle okullar kapalı olduğu için kutlayamadıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde Türk bayraklı pasta yapıp bayraklarla süsleyerek kutladı. Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle evlerinde pasta yapımına başlayan onlarca çocuk pastalarını yapıp evlerini süsleyerek 23 Nisan'ı evlerinden kutladı. Bu anları aileleri tarafından cep telefonuyla kaydedilen öğrenciler, videoları klip yapıp paylaşarak tüm çocukların 23 Nisan'ını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.