Hayali gerçek oldu Kendi bayramında çifte bayramı yaşadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çocuk, yerel kanallardan Süperkanaltv'nin ana haber bültenini sundu.

10 yaşındaki Betül'ün tek hayali haber spikeri olmak. Evinde çektiği videolar herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor. Betül, illeride iyi bir haber spikeri olmak için mücadelesini sürdürüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla küçük kıza süperkanaltv haber merkezi çalışanları bir sürpriz yaptı. Evden çıkması yasak olan Betül'ün evine giden kanal çalışanları, küçük kıza ana haber bültenini sundurdu. Oldukça heyecanlı olan Betül Ekren sunumuyla takdir topladı. Seyfettin Aras'ın açılışını yaptığı iki haberin ardından gündemle ilgili kendi yaşına uygun 4 haberi de Betül Ekren sundu. Sürpriz karşında ne yapacağını şaşıran küçük kız, böyle bir günde kendisine Ana aaber bültenini sundurdukları için kanal yetkililerine teşekkür ederek, bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını kutladığını söyledi.

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