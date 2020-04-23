Kalbine iyi bak, koronadan korun

Koronavirüs kalp hastalarını daha fazla hedef seçiyor. Covid19 hastalarının yüzde 40’ında kalp hastalığı olduğuna dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Afşin Çulhaoğlu, virüsün bazı riskli hastalarda anî kalp krizine yol açabileceği uyarısında bulundu.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Afşin Çulhaoğlu, koronavirüsün kalp sorunu olan hastalarda daha endişe verici sıkıntılara sebebiyet verebelidiğini belirtti. Uzm. Dr. Çulhaoğlu, “Kalp ve tansiyon rahatsızlığı olan kişilerin enfekte olmalarıhalinde hastalığı daha ağır geçirme ihtimâlleri çok yüksektir. Mevcut veriler Covid19 hastalarının yüzde 40’ında kalp hastalığı olduğunu göstermiştir. Dolasıyla bu kişilerin kalabalıktan kaçınıp teması sınırlandırılmaları özellikle istenmektedir. Dünyanın her yerinde60 yaş üzerindeki ani ölümlerin yüzde 60’ına kalp hastalıklarının sebep olduğu unutulmamalı. Bu istatistik 60 yaş ve üstü hastalara sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin en önemli sebeplerinden biridir. Aynı zamanda 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmesinin sebebi teması azaltmaktır. Belki birçok genç hastamız bu rahatsızlığı hafif belirtilerle atlatabilecektir, ama yakınlarındaki yaşlılar bu kadar şanslı olmayabilir” dedi.

Covid19 ile enfekte olacak kalp hastalarının komplikasyon yaşama riskinin yüksek olduğunu da vurgulayan Uzm. Dr. Afşin Çulhaoğlu, şu uyarılarda bulundu:

“Virüs vücuda girdiğinde esas hedefi akciğer olsa da bazı vak’alarda kalp kası iltihabı da oluşturabilmektedir. Bu da kalbin pompalama gücünde azalmaya sebep olur. Dolasıyla, dokulara oksijen ulaştırmakla görevli olan kalp bu ihtiyacı karşılayamaz. Dolaylı olarak vücuda yetebilmek için hızını artırmaya çalışır ve bu da zaten yetersiz olan ya da damarlarında sorun olan kalbin daha da kötüye gitmesine hatta ani kriz geçirmesine dahi sebep olabilir.”

Kalp hastalarının salgınının görüldüğü bu günlerde evde sağlıklı hayat tarzını sürdürmeye gayret etmeleri gerektiğine işaret eden Uzm. Dr. Afşin Çulhaoğlu, “Kısa aralıklarla egzersiz yapmaya çalışmak, dengeli beslenmek, yeterli uyumak, sigarayı bırakmak, elleri sık yıkamak, öksürürken ağzı kapatmak gibi kurallara dikkat etmek, enfekte olabilecek yüzeylere dokunmamak ve yine özellikle enfekte olabilme ihtimâli olan insanlardan mümkün olduğu kadar uzak durmaya gayret etmek çok önemlidir. Bu dönemde kalp hastalarımızın mümkün olduğu kadar sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden uzak, daha çok hekimlerinin tavsiyelerini dinleyerek tedavilerine devam etmeleri gerekir. Unutmamak gerekir ki, hayat bir eve sığar. O yüzden evde kalın, hayatta kalın diyoruz” diye konuştu.

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