Nilüfer’de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Nilüfer’de renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, küresel koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl ilk kez evlerde kutlanıyor. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde sosyal mesafe gözetilerek düzenlenen çelenk sunma töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu. Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Turgay Erdem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl buruk kutladıklarını belirtti. Turgay Erdem konuşmasına şöyle devam etti:

“23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği gündür. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’da başlattığı Millî Mücadele Hareketinin, inançla ve üstün bir çabayla kazanılmasının ardından, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete emanet edildiği gündür. Yani bir anlamda Türkiye’de demokrasi kültürünün de hayata geçirildiği gündür. Atatürk, bugünün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş ve bu bayramı da geleceğin sahibi olarak gördüğümüz çocuklara adamıştır. Ne mutlu bize ki bu anlamlı günün 100. yılını kutluyoruz. Gönül isterdi ki Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı önceki yıllarda olduğu gibi meydanları doldurarak çocuklarla, hem de bütün dünya çocuklarıyla birlikte kutlayalım. Ancak dünyada çocuklara adanan tek bayramı, dünyayı saran pandemi sebebiyle çocuklarımızı, geleceğimizi, sağlığımızı korumak adına bu yıl evlerde kutluyoruz. Kutlama etkinliklerimizi de dijital platformlarda paylaşıyoruz. Nilüfer’in her köşesinden sosyal medyadan canlı yayınlar ile bayramı evlere taşıyoruz”.

Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Erdem “Cumhuriyetimize ve egemenliğimize her zaman sahip çıkacağımızı ifade ederek, bugünü bayram kılan bütün kahramanlara selam olsun diyorum. Geleceğimiz çocuklar kadar temiz, aydınlık, umutlu olsun diyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki tören, Nilüfer Bando’nun marş çalmasıyla sona erdi. Çaldığı marşlar ile törene katılanlara bayram coşkusu yaşatan Nilüfer Bando daha sonra Nilüfer’i gezerek sokaklarda mini konserler verdi.

Balkonlarına çıkarak Nilüfer Bando’nun çaldığı parçalara eşlik eden Nilüferliler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevinci yaşadı.

Ayrıca Nilüfer Belediyesi’nin sesli araçları da gün boyu Nilüfer’de gezerek, sokakları çocuk şarkıları ile şenlendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.