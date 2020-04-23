Bursa'da yasağa uymayanlara ceza uygulandı

<br>Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan illerden Bursa'da vatandaşlar evlerine kapanırken, bazı vatandaşlar ise izin belgeleri ile yollara çıktı. <br>Kent girişçıkışlarında oluşturulan polis kontrol noktalarında tüm araçlar ve yolcular kontrol edildi. Uzun araç kuyrukları oluşan kontrolde, yasağa uymadıkları tespit edilenlere ceza uygulandı.<br>Kentte, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk 2 gününde marketlerin 09.00 ile 14.00 saatlerinde açık olması nedeniyle bazı vatandaşların alışverişe çıktığı görüldü.<br>Polis ekipleri marketlere giden vatandaşlara uyarılarda bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN<br>2020-04-23 14:14:42<br>
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