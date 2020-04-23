Bursa'da yasağa uymayanlara ceza uygulandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa'da yasağa uymayanlara ceza uygulandı

DHA

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan illerden Bursa'da vatandaşlar evlerine kapanırken, bazı vatandaşlar ise izin belgeleri ile yollara çıktı.  Kent girişçıkışlarında oluşturulan polis kontrol noktalarında tüm araçlar ve yolcular kontrol edildi. Uzun araç kuyrukları oluşan kontrolde, yasağa uymadıkları tespit edilenlere ceza uygulandı. Kentte, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk 2 gününde marketlerin 09.00 ile 14.00 saatlerinde açık olması nedeniyle bazı vatandaşların alışverişe çıktığı görüldü. Polis...

Bursa'da yasağa uymayanlara ceza uygulandı

<br>Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan illerden Bursa'da vatandaşlar evlerine kapanırken, bazı vatandaşlar ise izin belgeleri ile yollara çıktı. <br>Kent girişçıkışlarında oluşturulan polis kontrol noktalarında tüm araçlar ve yolcular kontrol edildi. Uzun araç kuyrukları oluşan kontrolde, yasağa uymadıkları tespit edilenlere ceza uygulandı.<br>Kentte, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk 2 gününde marketlerin 09.00 ile 14.00 saatlerinde açık olması nedeniyle bazı vatandaşların alışverişe çıktığı görüldü.<br>Polis ekipleri marketlere giden vatandaşlara uyarılarda bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN<br>2020-04-23 14:14:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs salgını sürecinde diyabet hastalarına öneriler
YEREL HABERLER Korona virüs salgını sürecinde diyabet hastalarına ...
Burkay; “GUHEM çocuklara en güzel hediye olacak”
YEREL HABERLER Burkay; “GUHEM çocuklara en güzel hediye olacak”
Makam koltuğu 8 yaşındaki İrem’in ayağına gitti Evden çıkamayan İrem’e başkanlık koltuğu taşındı
YEREL HABERLER Makam koltuğu 8 yaşındaki İrem’in ayağına gitti Evden ...
Bursa'da okullardan marşlar yükseldi
YEREL HABERLER Bursa'da okullardan marşlar yükseldi
Hiç pizza yemediğini söyleyen çocuklara 23 Nisan'da pizza sürprizi
YEREL HABERLER Hiç pizza yemediğini söyleyen çocuklara 23 Nisan'da ...
Karantinadan sıkılan Ebrar’a doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Karantinadan sıkılan Ebrar’a doğum günü sürprizi
Üçüncü kez ceza yedi Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandılar
YEREL HABERLER Üçüncü kez ceza yedi Nefes kesen kovalamaca sonucu ...
Nilüfer’de 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Nilüfer’de 23 Nisan coşkusu
Online sergi Coşkunöz Holding 23 Nisan’ı resim şenliğiyle tebrik etti
YEREL HABERLER Online sergi Coşkunöz Holding 23 Nisan’ı resim ...
23 Nisan coşkusu Otobüsler çocuklar için sokağa indi
YEREL HABERLER 23 Nisan coşkusu Otobüsler çocuklar için sokağa indi
Kalbine iyi bak, koronadan korun
YEREL HABERLER Kalbine iyi bak, koronadan korun
Salman: “Zorlukları el birliği ile aşacağız”
YEREL HABERLER Salman: “Zorlukları el birliği ile aşacağız”
(Görüntülü) 23 Nisan coşkusunda yüzlerce balon çocukların ellerinden yükseldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 23 Nisan coşkusunda yüzlerce balon ...
3 ayda üçüncü kez soyuldu Bursa'da bu fırına her ay hırsız giriyor
YEREL HABERLER 3 ayda üçüncü kez soyuldu Bursa'da bu fırına her ay ...
Otizmli gence, polisten sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Otizmli gence, polisten sürpriz doğum günü
Sokağa çıkma yasağında yollara makyaj Büyükşehir’den 7/24 asfalt mesâsi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında yollara makyaj Büyükşehir’den ...
İşte bizim bayrak sevgimiz Evde bayrak bulamayınca polis ağabeylerinden istedi
YEREL HABERLER İşte bizim bayrak sevgimiz Evde bayrak bulamayınca ...
Hayali gerçek oldu Kendi bayramında çifte bayramı yaşadı
YEREL HABERLER Hayali gerçek oldu Kendi bayramında çifte bayramı ...
Kendi yazdığı şiiri okuyan minik Serra duygulandırdı 23 Nisan coşkusu evlerde yaşandı
YEREL HABERLER Kendi yazdığı şiiri okuyan minik Serra ...
Hayırseverin böylesi Bütün köylülerin bakkal borçlarını ödedi
YEREL HABERLER Hayırseverin böylesi Bütün köylülerin bakkal ...
Osmangazi’den çocuklara 23 Nisan sürprizi
YEREL HABERLER Osmangazi’den çocuklara 23 Nisan sürprizi
Bursa'da kısıtlamaya rağmen çocuklara 23 Nisan sürprizi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üstü açık otobüsü, Bando Takımı gösterileriyle ve kahramanlık marşlarıyla sokak sokak gezerek çocukların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Bursa'da kısıtlamaya rağmen çocuklara 23 Nisan ...
23 Nisan coşkusunda yüzlerce balon çocukların ellerinden yükseldi
YEREL HABERLER 23 Nisan coşkusunda yüzlerce balon çocukların ...
Bursa'da çocuklar Türk bayraklı pasta yapıp 23 Nisan'ı kutladı
YEREL HABERLER Bursa'da çocuklar Türk bayraklı pasta yapıp 23 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X