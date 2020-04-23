Burkay; “GUHEM çocuklara en güzel hediye olacak”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle Bursa’ya kazandırılan, ancak koronavirüs salgını sebebiyle açılışı ileri bir tarihe ertelenen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), yeni neslin uzay ve havacılık alanındaki merakını artırmasına büyük katkı sağlayacak.

BTSO öncülüğünde 23 Nisan’da hizmete açılması planlanan GUHEM’de çalışmalar tamamlanırken, merkezin açılışı virüs salgını sebebiyle ileri bir zamana ertelendi. GUHEM’in açılışının virüs salgınının sona ermesiyle birlikte yapılacağını ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, uzay ve havacılık sektörlerinin sanayinin yüksek teknolojili üretime dönüşümünde stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin ana hedefinin çocuklara uzay ve havacılık alanında yeni bir vizyon kazandırmak olduğunu vurgulayan Başkan Burkay, Bursa’nın marka değerine katkı sağlayacak mimarîsi ile GUHEM’in, bugünün ve geleceğin en iyi yapılarının seçildiği 2019 Avrupa Gayrimenkûl Ödülleri'nde (European Property Awards 2019) ‘Kamusal Yapılar’ kategorisinde ödül aldığını hatırlattı.

Başkan Burkay, GUHEM’in BTSO olarak göreve geldikleri 2013 yılında ortaya konan vizyon projelerden birisi olduğunu vurguladı. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ile çocuklara ve gençlere bu bakış açısını kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden İbrahim Burkay, “Projemize büyük destekler veren Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ile birlikte Bursa’ya sembol bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu merkezin hem Türkiye hem Bursa için ayrı bir önemi var. Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi. Bursa'da inşa edilen GUHEM’deki uzay ve havacılıkla ilgili eğitim maksatlı 154 interaktif düzeneğin tamamı yerli üretimdir. GUHEM aracılığıyla hem üretimde hem de ihracatta yeni nesil teknolojilerin devreye alındığı bir yapıyı oluşturarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak istiyoruz.” dedi.

Projenin hayata geçmesinde destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve TÜBİTAK başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür eden Başkan Burkay, “Gelecek yüzyılın vizyon projesi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi tüm çocuklarımıza armağan olsun” ifadelerini kullandı.

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