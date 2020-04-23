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Genç Kızılay, minik Fatmanur’u yalnız bırakmadı

İHA

Genç Kızılay Bursa Gönüllüleri, dünyayı saran Covit 19 salgın tehdidi ile mücadele günlerinde ailesi ile birlikte evinde karantinada kalan minik Fatmanur'u 23 Nisan'da yalnız bırakmadı.

Genç Kızılay, minik Fatmanur’u yalnız bırakmadı

Genç Kızılay Bursa Gönüllüleri, dünyayı saran Covit 19 salgın tehdidi ile mücadele günlerinde ailesi ile birlikte evinde karantinada kalan minik Fatmanur’u 23 Nisan’da yalnız bırakmadı.
Genç Kızılay Bursa Gönüllüleri, Covit19 salgın tehdidi sebebiyle bütün çocukların bu yıl evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ailesi ile birlikte evlerinde karantinada bulunan Fatmanur Turhan’ı ziyaret ederek hediyeler verdi ve bayramını kutladı. Salgın tehdidi sebebiyle bu yıl çocukların evlerinde kutladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda her kesimden çocuğun bayramı aynı coşku ile yaşayabilmeleri için sahaya çıkan Genç Kızılay Bursa gönüllüleri, yüzleri güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda aile bireyleri korona virüs salgınından etkilenen ve ailesi ile birlikte Çirişhane Mahallesi’ndeki evlerinde karantina günlerini geçiren ulaşan gönüllüler, minik Fatmanur’un bayram coşkusuna ortak oldu. Kızılay gönüllüsü abi ve ablalarının ziyaretleri ve hediyeleri ile mutluluğu gözlerinden okunan Fatmanur, büyüdüğünde Türk Kızılay gönüllüsü olarak mutluluğu insanlarla paylaşmak istediğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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