23 Nisan'da kutlama yapamadığı için üzülen minik Halime'ye polisten sürpriz

<br>Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sokağa çıkıp kutlayamadığı için üzülen 5 yaşındaki Halime Asa'nın imdadına polisler yetişti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri minik Halime'ye sürpriz yaparak hem bayramını kutladı hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.<br>Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde oturan 5 yaşındaki Halime Asa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayarak bayramı kutlayamadı. Minik Halime'nin bu duruma üzüldüğünü fark eden babası Fatih Asa (39), 155 polis hattını arayarak, kızının 23 Nisan çocuk bayramını kutlaması için ekiplerden yardım istedi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Asa'dan gelen talebi reddetmedi ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri, Asa ailesinin kapısını çalarak sürpriz yaptı. Polisleri karşısında görünce sevinen minik Halime ise motor megafonundan İstiklal Marşı okudu. Gelen ekiplere teşekkür eden Halime Asa, polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra herkesin bayramını kutladı.<br>Konuyla ilgili konuşan baba Fatih Asa, kızının uzun zamandır dışarı çıkmadığını ve bu bayram evde yalnız olduğu için üzüldüğünü belirterek, "Halime ana okuluna gidiyor. Bu virüs sebebiyle uzun zamandır evden çıkmadı. Bugün 23 Nisan ve kızım kutlayamadığı için üzülüyordu. Biz de bu yüzden bir yolunu bulup kutlamak istedik. Sonra aklımıza polislerimiz geldi. Arayıp onları çağırdık ve onlar da bizi kırmayıp geldiler. Halime hem İstiklal Marşı okudu hem de polis ağabeyleri ile fotoğraf çektirdi. Polisimize teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN<br>2020-04-23 15:55:00<br>

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