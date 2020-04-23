Jandarma ekipleri, 23 Nisan´ı çocuklarla kutladı

<br>Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)- BURSA´da, Orhangazi Jandarma Komutanlığı´na bağlı Trafik Tim Ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sorumluluk bölgelerinde çocuklarla birlikte 23 Nisan´ı kutladı.<br>Orhangazi Jandarma Komutanlığı´na bağlı Trafik Tim Ekipleri, Orhangazi İlçesi´ne bağlı Narlıca, Sölöz, Paşapınar ve Narlıca mahallelerindeki çocuklarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı kutladı. Jandarma trafik araçlarını balonlar ve bayraklarla süsleyen ekipler, çocukları araçların üzerine çıkardı. Bazı çocuklar şiirler ve İstiklal Marşı okudu. Jandarma ekipleri çocuklara bayrak, balon ve çikolata dağıttı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-04-23 17:18:48<br>
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