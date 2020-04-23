İznik Mlili Eğitim Müdürü, 16 öğrencinin doğum gününü kutladı

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<br>Hayri ŞEN/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'da İznik ilçesinin Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğum günü olan 16 öğrencinin evine pastayla gidip, doğum günlerini kutladı.<br>İznik İlçe Milli Müdürü Muhammet Asil, merkez ve kırsal mahallelerdeki okullarda okuyan ve 23 Nisan´da doğan öğrencileri belirledi. 16 öğrencisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nda doğduğunu öğrenen Asil, 16 pasta alıp öğrencilerin evine gitti. Tek tek öğrencilerin evine ziyarette bulunan Asil, öğrencilere pastayı vererek, doğum günlerini kutladı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Hayri ŞEN<br>2020-04-23 18:13:02<br>

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