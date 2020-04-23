Orhaneli’de bütün çocuklar sabah balonlarla ve hediyelerle uyandı

Orhaneli ilçesinde çocuklar, sabah uyandıklarında kapılarında balonlarla karşılaştı.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramında çocuklara sürpriz yaptı. Belediye ekipleri gece çocukların uyuduğu saat 02.00 sularında Orhaneli merkezdeki mahalle ve sokaklarda bütün hanelerin giriş kapılarına uçan balonlar bağladı. Yine 23 Nisan kutlamalarının yapıldığı bugün başkan makam aracının bagajını çocuklara dağıtmak üzere oyuncak, çikolata ve çeşitli hediyelerle doldurarak, evlerin kapısına giderek hediyeler dağıttı. Aykurt, belediye hoparlör anons sisteminin başına geçerek, bütün çocukların 23 Nisan bayramını sesli hoparlör sistemiyle kutladı. Ali Aykurt, “ Sevgili Çocuklar 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramının kutlu olsun. Sizler bizlerin neşesi, yurdumuzun geleceğisiniz. Sizlerin Türkiye’yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinde gideceğinize, ülkemizin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmadan yürüyeceğinize inancımız tamdır. 100 yıl önceki i inanmışlık ve coşku ile aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakabilmek için hep birlikte koşacağız çalışacağız. Covit19 sürecinde evde kalıp kurallara uyduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Aldığımız tedbirlerle elbet bu süreç bitecek ve en güzel bayramları yine hep beraber coşkuyla kutlayacağız” dedi.

Belediye önünde Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Ali Aykurt, jandarma, emniyet mensupları ve diğer protokol mensupları İstiklal Marşını okudu, göklere uçan balonlar bırakıldı. Ardından emniyet, jandarma ve belediye araçları sirenler çalarak sokak sokak çocuklara selam verdi.

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