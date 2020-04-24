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Emirhan Aydoğan: "O formayı alacağım"

İHA

Yeşilbeyazlı takımın genç oyuncusu Emirhan Aydoğan, "Sahaya döndüğümde o formayı alacağım ve taraftarımıza istedikleri Emirhan'ı göstereceğim" dedi.

Emirhan Aydoğan: "O formayı alacağım"

Yeşilbeyazlı takımın genç oyuncusu Emirhan Aydoğan, "Sahaya döndüğümde o formayı alacağım ve taraftarımıza istedikleri Emirhan'ı göstereceğim" dedi.
Bursaspor'un orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan, gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Lig Radyo'ya konuşan 22 yaşındaki futbolcu, ilk olarak karantina günlerini yorumlayarak, "Evdeyiz, bu bizi biraz üzüyor çünkü futboldan çok uzak kaldık. Kendi içime dönebildiğim, kitap okuyabildiğim ailemle daha çok vakit geçirebildiğim bir dönem. Bugün bana sorsanız 20132014 sezonunda Ersun Yanal ile şampiyon olan Fenerbahçe'yi bile anlatırım. Sürekli analizler yapıyorum. Manchester City'nin şampiyon olduğu sezondaki maçları izliyorum. Böylece vakit geçiyor. Bir an önce bugünlerin geçmesini istiyorum. Pep Guardiola ve benzeri teknik direktörlerin kitaplarını da okuyorum, ortak özellikleri her zaman daha iyiyi istemeleri ve buna çok mesai harcamaları. Ben de çok mesai harcıyorum ve bu durum bana futbolu bıraktıktan sonra fayda sağlayacak" diye konuştu.
"Bursaspor gibi büyük bir camiada hataya yer yok"
Bu sezonki bireysel performansını da değerlendiren genç oyuncu, "Sezon başına göre performansımda düşüklük olduğuna ben de katılıyorum. Sezon başında birlikte çalıştığım kondisyoner ile biraz ara verdik, çünkü maç tempom buna sebep oldu. Daha sonra o hocayı bırakmamam gerektiğinin farkına vardım. Yaptığınız hatalar alt liglerde daha fazla tolere edilebiliyor. Ama Bursaspor gibi büyük bir camiada hataya yer yok. Bunları en aza indirmeye çalışıyorum. O yüzden maçlar bittikten sonra analizlerimi yapıyorum, özellikle fiziksel eksiklerimi kapatmaya çalışıyorum. Hedefim sahanın her alanında etkili olabilmek. İki yönlü oyunu çok iyi oynamak. Bu da yaşayarak, tecrübe etmeden öğrenilemez. Mental olarak da bunu aştığımı söyleyebilirim. Taraftarların beklentisinin farkındayım. Kendimi bu anlamda geliştirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
"Tepkilerden ister istemez etkileniyoruz"
Bursa'da oynanan karşılaşmalarda zaman zaman baskı altında kalabildiklerini ifade eden Aydoğan, "Taraftarlarımızın tepkisi bizi etkilememeli ama etkilediğini gözlemleyebiliyorum. Fakat profesyonel futbolcu mental anlamda kendini geliştirmek zorunda. Taraftarlarımız bu anlamda çok itici güç. Bunu her zaman göstermeliler. Kötü oynadığımız dönemlerde bizlere olan tepkileri bizi olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Bunu kabul etmek lazım. İster istemez etkileniyoruz. Fakat aynı zamanda bizim için çok büyük bir itici güç oluyorlar. Elimizden gelenin en iyisini yapacaklarını bilmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.
"Emre Belözoğlu ülke futbolu için büyük değer"
Emre Belözoğlu ve Fernando Belluschi'yi örnek aldığını belirten Aydoğan, "Belluschi ve Emre ağabeyi çok izliyorum. Neyi nasıl yaptıklarını görebileyim diye detaylı izliyorum. Emre ağabey ülke futbolu için çok büyük değer. Ben de onlardan alabildiğimi almaya çalışıyorum. Özellikle son dönemde David Silva'ya biraz kafa yordum. Kendi özelliklerime yakın gördüğüm birkaç özelliği var" sözlerini sarf etti.
Avrupa'da oyununu en çok beğendiği takımların Manchester City ve Liverpool olduğunu belirten genç futbolcu; kişisel gelişimi için yaptığı çalışmaları da anlattı. Aydoğan konuyla ilgili, "Bir diyetisyenim var, ona değerlerimi ölçtürüyorum, idman programlarını veriyorum. O da bana ona göre besin listesi çıkarıyor. Aynı zamanda bir spor psikoloğu ile çalışıyorum. Maçlardan sonra konuşuyoruz, kötü zamanlarda yürüyüş yapıyoruz. Uzun hedefler koyuyoruz, hep konuşuyoruz. Kontrollü bir şekilde gitmek, hedefe daha sağlam gitmek diye düşünüyorum" dedi.
"Batalla ile konuştum"
Performansını arttırmak istediğini de dile getiren Aydoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ekstra çalışma olmazsa olmaz. Eksikler neyse idman sonrasında vakit ayırıp o eksikleri geliştirmeye çalışıyorum. Formayı almak için sınırlarımı zorluyorum. Geçen gün Pablo Martin Batalla ile Instagram'da konuştum, 'Bursaspor taraftarı sabırsız olabilir, bazen kızabilir ama onlar için kimin oynadığını, kimin ter döktüğünü çok iyi fark ederler' dedi. Bu anlamda sahaya döndüğümde bunun daha çok farkında olup, topu ısırıp o formayı alacağım ve taraftarımıza istedikleri Emirhan'ı göstereceğim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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