Alinur Aktaş'dan duygulandıran Ramazan klibi

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan ayını sosyal medya hesabından paylaştığı video klibi ile kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan ayının gelmesiyle yaşadığı mutluluğu sosyal medyada paylaştığı video kliple paylaştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerin ve sokakların boş kaldığı Bursa'da buruk bir Ramazan yaşanırken, Alinur Aktaş sosyal medya hesabından anlamlı bir klip paylaştı.

Başkan Aktaş, sosyal medya hesaplarından paylaşılan duygu yüklü klip ile "Bu yıl sofralarımız ayrı olsa da gönlümüz bir arada. Hoş geldin Ya Şehri Ramazan... #HoşGeldinYaŞehriRamazan" ifadelerine yer vererek Bursalıların Ramazan ayını kutladı.

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