Tofaş'tan ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti

Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahipleri, servis işlemi yaptırmadan da aracını ücretsiz olarak dezenfekte ettirebilecek

Tofaş, korona virüs salgını döneminde, toplum sağlığını korumaya yönelik olarak, temsil ettiği Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahipleri için model yılı veya kilometre gözetmeksizin ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti vermeye başladı. Hizmet kapsamında, servis hizmeti alma gerekliliği olmadan 31 Mayıs tarihine kadar ilgili markaların bayi ve servislerinde, model yılı, kilometresi ne olursa olsun; randevu yoluyla ücretsiz araç dezenfeksiyonu gerçekleştirilecek.

Tofaş, yeni tip korona virüs salgını döneminde, toplum sağlığını korumaya yönelik uygulamalarını yenileyerek hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının bayi teşkilatı ile beraber, model yılı gözetmeden ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti vermeye başladı. Böylece, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahipleri, diledikleri zaman servis işlemi yaptırmadan da ücretsiz olarak aracını dezenfekte ettirebilecek. Tofaş’ın Türkiye’de bir ilk olarak tüm araç parkına yönelik başlattığı bu uygulama, 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Randevuyla hizmet verilecek

Dezenfeksiyon uygulamasını servis ihtiyacı olsa da olmasa da tüm araçlar için geçerli kıldıklarını belirten Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, yaptığı açıklamada, “Tüm dünya ve ülkemizin, korona virüs salgını nedeniyle kritik günlerden geçtiği bu süreçte, ön cephede mücadele eden başta sağlık çalışanları, kamu görevlileri, temel ihtiyaç ve gıda üretici ve dağıtıcıları gibi bu dönemde ülkemizde zaruri çarkların dönmesini sağlayan milyonlarca insanımızda markalarımıza ait araçlarımız var. Tofaş olarak biz de ulusal sorumluluğumuz kapsamında bu çarkların dönmesine destek olmak amacıyla, ülke geneline yayılan 145 servis noktamızda, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tedbirleri ve mesafeli çalışma kurallarını uygulayarak hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en iyi deneyimi sunmak en önemli önceliklerimizden biri. Şimdi de salgın nedeniyle kritik günlerden geçtiğimiz bu süreçte, müşterilerimizin sağlık risklerine yönelik önlemlerine destek olmak amacıyla bu yeni hizmetimizi başlatıyoruz. Müşterilerimizin yanında olabilmek adına başlattığımız ve geniş kitlelere hizmet edecek bu uygulama kapsam itibariyle de sektörümüzde bir ilk olacak. Böylece, model yılı veya kilometresi ne olursa olsun Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araçları, bayi ve servislerimizde ücretsiz olarak dezenfekte edeceğiz. Bunu yaparken de sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, randevu aracılığıyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.