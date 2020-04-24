Markete gittiğini söyleyen sürücüye 3 bin 150 lira ceza

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<br>Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, Bursa'da vatandaşlar evlerine kapanırken, yollar boş kaldı. Sokağa çıkan vatandaşlar izin belgeleriyle polis kontrol noktalarından geçerken, otomobiliyle ekmek almak için markete gittiğini söyleyen bir kişiye, para cezası uygulandı.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, Bursa'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşların yasağa uyduğu kentte, polis ekipleri yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde izin belgeleri olan araçlara geçiş izni verilirken, izin belgesi olmayanlara ceza uygulandı.<br>Heykel Atatürk Caddesi'nde kontrol yapan polis ekipleri de durdurdukları otomobil sürücüsü Okan Uğur'a neden dışarı çıktığını sordu. Yaklaşık 2 kilometre mesafedeki evinden markete gitmek için çıktığını söyleyen Uğur'a 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Polis, sürücü Uğur'a marketlere gidilmesinde sakınca olmadığını, ancak en yakın markete araçsız gidilmesi gerektiğini bildirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN<br>2020-04-24 14:17:19<br>

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