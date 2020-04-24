Sağlık çalışanlarının ilk sahuru Büyükşehir’den

Detaylar belli oldu! O para için kimler başvurabilir?

Büyükşehir Belediyesi, kamu hastaneleri ile nöbetçi eczane çalışanlarına simit ve tahinli pideden oluşan sahur yemeği dağıttı.

Birlik ve beraberliğin sembolü, 11 ayın sultanı Ramazan, dünyanın içinde bulunduğu zor duruma rağmen etkisini yine gösterdi. Ramazan ayının girmesiyle birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer’deki bütün kamu hastaneleri ile nöbetçi eczane çalışanlarına simit ve tahinli pideden oluşan sahur yemeği dağıttı. 11 ayın sultanı Ramazan’ın ilk sahur yemeğini Büyükşehir Belediyesi’nden alan sağlık çalışanları, moral depoladı.

Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, simit ve tahinli pide ikramının merkez ilçelerin yanı sıra diğer ilçelerde de periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.