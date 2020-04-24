Başkan Dündar’dan ramazan mesajı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, on bir ayın sultanı ramazan münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Dündar, mesajında, “Bizleri, küslerin barıştığı, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir mübarek ramazan ayına daha ulaştırdığı için Rabbimize hamdolsun. Hayırlı cumalar.

Evet, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle ülkemiz de zor bir süreçten geçiyor. Ancak bizi biz yapan değerlimiz, geleneklerimiz sayesinde zor zamanlarda dayanışma ve yardımlaşma gayretimiz en üst seviyeye çıkıyor.

Evet, gün, Türkiye için bir olma, birlik olma zamanı.

Unutmayalım, başarı Allah’tandır, ama çalışmak, gayret etmek bizdendir.

Peygamberimiz, “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” buyurmaktadır. İnsanlığa maddîmanevî her yönden faydalı olmaya çalışmak Müslüman olmanın gereğidir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan ramazanı şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenabı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde ramazan bayramına kavuştursun. Hayırlı ramazanlar” dedi.

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