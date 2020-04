Ziyaretçilerin akınına uğrayan 6 asırlık çınarın çevresi korona nedeniyle boş kaldı

<br>Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki İnkaya çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle ilk kez boş kaldı.<br>Bursa'nın simgeleri arasında yer alan 610 yaşındaki İnkaya çınarı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişinin gölgesinde oturduğu çınar, adını aldığı mahallede yaşayanların da geçim kaynağı. Tarihe tanıklık eden İnkaya çınarının çevresi koronavirüs nedeniyle boş kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihi çınar, en sessiz günlerini yaşıyor.<br>`HİÇBİR ZAMAN BOŞ KALMADI'<br>10 yıldır İnkaya Mahallesi'nde imam olan Hasan Özcan (51), tarihi İnkaya çınarının çevresinin ilk kez bu kadar sessiz olduğunu söyledi. Özcan, "İnkaya çınarı hiçbir zaman boş kalmadı. Özellikle yaz dönemi ve turizmin yoğun olduğu dönemlerde aşırı yoğunluk vardı. Hatta misafirlerimiz geldiğinde çınarın altında yer bulup da oturamadığı zamanlar oldu. Ama şimdi Covid-19 sebebiyle sağlığımız ve memleketimiz için alınan tedbirler gereği buralar tamamen ıssız bir mekana döndü. İnsan burayı böyle görünce duygulanıyor. Dünya insanlarla yaşanır, insansız dünya bir işe yaramaz. Buralar hep bizim olsa ama insan olmasa bir değeri yok. Onun için misafirlerimiz gelince buralar daha güzel olurdu. Garip bir şekilde bekliyoruz. Çınar sanki misafirler gelmediği için hüzünlü, yaprakları yeni açmaya başladı. Daha erken açabilirdi. O bile hüzünlü. Altında on binlerce insanın gelip geçtiği, oturduğunda çayını içtiği bir yerde şu anda kimse yok. O da canlı ve haliyle hüzünlü" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR<br>2020-04-24 15:57:20<br>

